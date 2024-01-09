Зак Браун: «Не удивлюсь 8-му титулу Хэмилтона в 2024 году»

Зак Браун поделился прогнозом по поводу восьмого титула Хэмилтона.

Исполнительный директор « » , рассуждая об ожиданиях от сезона-2024, допустил, что пилот « » в рекордный восьмой раз станет чемпионом «Формулы-1».

«Нам нравится то, что мы видим в аэротрубе и на симуляциях в данный момент – есть ощущение, что мы сделаем шаг вперед. Но насколько большой? Загадка в том, когда «Ред Булл» переключился на разработку следующей машины – думаю, довольно рано. Посмотрим, когда Эдриан Ньюи вытащит свое волшебство из печки, скажем так, и тогда увидим, где находимся мы.

В то же время есть «Мерседес» и « » – со всеми ресурсами, отличные команды. Не удивлюсь, если «Мерседес» внезапно вернется, и Льюис выиграет свой восьмой титул. Вряд ли кого-то можно списывать в данный момент», – заявил Браун.

Зак также высказался о плотности борьбы в «Ф-1» благодаря потолку расходов:

«С одной стороны, если говорить о конкретном пилоте, «Формула-1» никогда не была менее конкурентной – спасибо, Макс [Ферстаппен], снимаю шляпу. В остальном же это самая конкурентная «Формула-1», что я когда-либо видел.

Впервые в истории «Формулы-1» есть пять команд с семью или более подиумами. Есть коллективы, располагающиеся на девятой, десятой строчках в чемпионате – «Хаас», «Альфа Таури» – которые пробиваются в третьи сегменты пусть не на регулярной основе, но достаточно часто. В старые времена команды из хвоста отставали на три секунды, сейчас же весь пелотон разделяет секунда.

Не думаю, что «Формула-1» когда-либо была более плотной, и, полагаю, серия станет еще плотнее. Макс и RB19 творят свою магию, и борьба в группе лидеров становится более предсказуемой, чем нам всем бы хотелось. Но посмотрите, что происходит позади: мы стартовали с девятым болидом и были вторыми к концу года, «Астон Мартин» начал год со второй машиной, которая стала пятой, а потом команда вновь прибавила.

Когда кто-то из нас догонит этого парня Макса, «Формула-1» станет несравнимой со всем, что мы видели раньше».

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