Макс Ферстаппен: «Половину аутсайдеров дисквалифицировали бы, если бы их проверяли каждую гонку»

Слабым командам «Ф-1» удается избегать дисквалификаций, заявил Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен порассуждал о том, почему «Макларен» просчитался с износом планки под днищем на Гран-при Лас -Вегаса и получил двойную дисквалификацию.

«Меня как будто заранее поздравили с Рождеством. По крайней мере борьба стала более захватывающей. В противном случае не пришлось бы обсуждать, насколько плотно все было в Абу-Даби . Считаю, для «Формулы-1» это был плюс – как и для меня.

Конечно, ты всегда стараешься найти предел – мы все это делаем. И иногда нарушения сходят с рук – тебя не всегда проверяют», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

По словам нидерландца, на аутсайдеров внимание обращают реже, чем на представителей топ-команд.

«Если бы их проверяли каждую гонку, то, думаю, половина из них точно не укладывалась бы в лимит», – сказал Макс со смехом.

Ферстаппен также объяснил, почему коллективы из нижней части таблицы часто остаются без проверок:

«Потребовалось бы слишком много людей. Это просто невозможно».

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!

Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «ФИА признала, что нужно устранить недостаток соразмерности за мелкие и случайные технические нарушения»