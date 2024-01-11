Лидер «Дакара» Аль-Раджи снялся с шестого этапа после аварии

Язид Аль-Раджи потерял шансы на победу после проблем на шестом этапе «Дакара-2024».

Аль-Раджи, возглавлявший ралли-рейд в зачете внедорожников за рулем «Тойоты», остановился на трассе после 51 из 547 километров из-за аварии. Саудовский гонщик был вынужден сняться с этапа, но может продолжить борьбу в последующие дни, если его автомобиль починят. Тем не менее, сражение за высокие позиции для пилота закончено.

После 49 километров (до проблем у Язида) в четвертку лидеров этапа входили « » Карлоса Сайнса-старшего, и Маттиаса Экстрема, третьим был Аль-Раджи.

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