Формула E. Мехико. Верляйн выиграл первую гонку сезона, Буэми – 2-й, Кэссиди – 3-й

Верляйн выиграл первую гонку сезона-2023/2024 «Формулы E».

Гонщик «Порше» Паскаль Верляйн завоевал поул и одержал победу по итогам первого этапа нового сезона «Формулы E» в Мехико.

Верляйн уверенно переиграл , оторвавшись от соперника из «Энвижн» в критический момент заезда, третьим финишировал представитель « » Ник Кэссиди.

Действующий чемпион Джейк Деннис («Андретти») прорвался с 14-й стартовой позиции на девятую.

Гонку прерывали выездом машины безопасности из-за аварии пилота «Энвижн» Робина Фряйнса, а до этого между собой столкнулись Нико Мюллер («Абт») и да Кошта («Порше») – португалец был вынужден сойти.

Этап 1

Мехико, Мексика

13 января 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Паскаль Верляйн («Порше») – 37 кругов

2. Себастьян Буэми («Энвижн») +1,162

3. Ник Кэссиди («Ягуар») +2,079

4. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,780

5. Митч Эванс («Ягуар») +13,064

6. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +13,405

7. Джейк Хьюз («Макларен») +13,916

8. Стоффель Вандорн («Пенске») +14,392

9. Джейк Деннис («Андретти») +14,767

10. Норман Нато («Андретти») +15,312

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 28 очков

2. Себастьян Буэми – 18

3. Ник Кэссиди – 16

4. Максимилиан Гюнтер – 12

5. Митч Эванс – 10

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