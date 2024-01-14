Формула E. Мехико. Верляйн выиграл первую гонку сезона, Буэми – 2-й, Кэссиди – 3-й

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Верляйн выиграл первую гонку сезона-2023/2024 «Формулы E».

Гонщик «Порше» Паскаль Верляйн завоевал поул и одержал победу по итогам первого этапа нового сезона «Формулы E» в Мехико.

Верляйн уверенно переиграл Себастьяна Буэми, оторвавшись от соперника из «Энвижн» в критический момент заезда, третьим финишировал представитель «Ягуара» Ник Кэссиди.

Действующий чемпион Джейк Деннис («Андретти») прорвался с 14-й стартовой позиции на девятую.

Гонку прерывали выездом машины безопасности из-за аварии пилота «Энвижн» Робина Фряйнса, а до этого между собой столкнулись Нико Мюллер («Абт») и Антониу Феликс да Кошта («Порше») – португалец был вынужден сойти.

Этап 1
Мехико, Мексика
13 января 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Паскаль Верляйн («Порше») – 37 кругов
2. Себастьян Буэми («Энвижн») +1,162
3. Ник Кэссиди («Ягуар») +2,079
4. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,780
5. Митч Эванс («Ягуар») +13,064
6. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +13,405
7. Джейк Хьюз («Макларен») +13,916
8. Стоффель Вандорн («Пенске») +14,392
9. Джейк Деннис («Андретти») +14,767
10. Норман Нато («Андретти») +15,312
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Паскаль Верляйн – 28 очков
2. Себастьян Буэми – 18
3. Ник Кэссиди – 16
4. Максимилиан Гюнтер – 12
5. Митч Эванс – 10
 

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