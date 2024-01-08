Даниил Квят о переходе в «Ред Булл»: «Скорость и надежность ухудшились в 2015-м, на тестах «Торо Россо» была лучше, и я подумал: «Вовремя»

Теги Феррари Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Жан-Эрик Вернь Даниил Квят Маурицио Арривабене Авто

Квят поделился мнением о сложностях, сопряженных с выступлениями за «Ред Булл».

Даниила Квята повысили в «Ред Булл» в 2015-м – после одного сезона в составе «Торо Россо». По итогам первого года в паре с Даниэлем Риккардо российский пилот финишировал выше в чемпионате.

«У меня был опытный напарник [Жан-Эрик Вернь], и меня, естественно, с ним сравнивали. Не по очкам, а по прохождению поворотов, данным на старых шинах, новых шинах. Себастьян [Феттель] покидал «Ред Булл», команде был нужен готовый гонщик, и все развивалось очень стремительно.

К сожалению, такой уж вышел год. В 2014-м команда выиграла несколько гонок, но проблемы с мотором продолжились в 2015-м – скорость стала ниже, надежность хуже. Когда я начинал предсезонные тесты, то появлялись мысли, что придется трудно. Помню, в тот момент даже «Торо Россо» была лучше, и я подумал: «Вовремя».

Тогда все шло потоком, я просто садился в болид и пилотировал. В то время Даниэль был на пике формы, думаю. Машина также ему подходила, а мне пришлось подстраиваться под кое-какие вещи. Тем не менее, сезон получился сильным, я выступал хорошо и был вполне доволен этим», – сообщил экс-гонщик «Формулы-1».

Квят также рассказал об интересе со стороны «Феррари» и сезоне-2016, по ходу которого его вернули в «Торо Россо»:

«Зима вышла странной, потому что ко мне обращались из «Феррари», Маурицио Арривабене. Мне говорили: «Мы хотим, чтобы ты за нас выступал», и мы начали общаться все больше и больше. В итоге стало очевидно, что это не сработает из-за того, что я был плотно связан с «Ред Булл».

Гельмут [Марко] говорил: «Мы хотим, чтобы ты стабильно побеждал Даниэля более или менее в каждой гонке. И я подумал: «Ладно, посмотрим, он не идиот, но я сделаю все возможное, как и он». Первые гонки получились сложными, но были и очевидные улучшения – скажем, в Китае. А затем произошла гонка в Сочи – то, чего ждали в команде. Так иногда случается».

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2 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Алонсо тоже перешёл в Феррари, когда она не ехала, каким-то чудом был в шаге от 2 титулов на 3-4 по скорости болиде
И ведь как всегда все по факту говоришь! Полностью согласен с тобой.
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