Даниил Квят о переходе в «Ред Булл»: «Скорость и надежность ухудшились в 2015-м, на тестах «Торо Россо» была лучше, и я подумал: «Вовремя»

Квят поделился мнением о сложностях, сопряженных с выступлениями за «Ред Булл».

повысили в «Ред Булл» в 2015-м – после одного сезона в составе «Торо Россо». По итогам первого года в паре с российский пилот финишировал выше в чемпионате.

«У меня был опытный напарник [ ], и меня, естественно, с ним сравнивали. Не по очкам, а по прохождению поворотов, данным на старых шинах, новых шинах. Себастьян [Феттель] покидал « », команде был нужен готовый гонщик, и все развивалось очень стремительно.

К сожалению, такой уж вышел год. В 2014-м команда выиграла несколько гонок, но проблемы с мотором продолжились в 2015-м – скорость стала ниже, надежность хуже. Когда я начинал предсезонные тесты, то появлялись мысли, что придется трудно. Помню, в тот момент даже «Торо Россо» была лучше, и я подумал: «Вовремя».

Тогда все шло потоком, я просто садился в болид и пилотировал. В то время Даниэль был на пике формы, думаю. Машина также ему подходила, а мне пришлось подстраиваться под кое-какие вещи. Тем не менее, сезон получился сильным, я выступал хорошо и был вполне доволен этим», – сообщил экс-гонщик «Формулы-1».

Квят также рассказал об интересе со стороны «Феррари» и сезоне-2016, по ходу которого его вернули в «Торо Россо»:

«Зима вышла странной, потому что ко мне обращались из « », Маурицио Арривабене. Мне говорили: «Мы хотим, чтобы ты за нас выступал», и мы начали общаться все больше и больше. В итоге стало очевидно, что это не сработает из-за того, что я был плотно связан с «Ред Булл».

Гельмут [Марко] говорил: «Мы хотим, чтобы ты стабильно побеждал Даниэля более или менее в каждой гонке. И я подумал: «Ладно, посмотрим, он не идиот, но я сделаю все возможное, как и он». Первые гонки получились сложными, но были и очевидные улучшения – скажем, в Китае. А затем произошла гонка в Сочи – то, чего ждали в команде. Так иногда случается».

Даниил Квят о конфликтах с Сайнсом: «Иногда нашим отцам приходилось вмешиваться. Сегодня мы очень хорошие друзья»

Даниил Квят: «Возвращение в «Ф-1» стало бы голливудской историей. Но почему нет?»