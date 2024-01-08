Даниил Квят о конфликтах с Сайнсом: «Иногда нашим отцам приходилось вмешиваться. Сегодня мы очень хорошие друзья»

Квят рассказал о напряженных моментах в противостоянии с Сайнсом.

Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят сообщил, что между ним и Карлосом Сайнсом, ныне выступающим за « », случались конфликты. Борьба гонщиков началась после побед Даниила в картинге.

«В тот момент я привлек внимание « ». Я приехал в Варано, в Италию, где проходили тесты «Формулы-БМВ» – с и более опытным пилотом, , который был для нас ориентиром. остался очень доволен тестами и сказал: «Если это действительно твой первый раз [в «формулах»], значит, все очень здорово».

Поначалу [борьба с Сайнсом] складывалась тяжело, и мне позвонил Гельмут. «Знаешь, если ты не прибавишь в следующей гонке, то, думаю, на этом все», и я подумал: «Ну и ну, ладно». Я сразу оказался под давлением.

Я ответил: «Хорошо, но, пожалуйста, поменяйте машину под мои предпочтения», потому что были какие-то настройки, и мы просто их использовали. И все сложилось очень хорошо: помню, я переквалифицировал Карлоса и оказался впереди в гонках. Наверно, это качество Гельмуту очень понравилось, он подумал: «Если он способен делать свою работу под угрозой увольнения, это здорово», – поделился воспоминаниями Квят.

Даниил и Карлос были напарниками в 2011 году – тогда испанец оказался быстрее в Еврокубке «Формулы-Рено 2.0» и Североевропейском кубке «Формулы-Рено 2.0». В 2013-м Квят опередил Сайнса в GP3 и выиграл титул, после чего получил место в «Формуле-1».

«Сегодня мы с Карлосом очень хорошие друзья, но, когда мы были напарниками, случались напряженные моменты. Мы много путешествовали вместе, сталкивались на трассе, и иногда даже приходилось вмешиваться нашим отцам, которые говорили: «Эй, ребята, успокойтесь».

Во время сезона в GP3 Гельмут сказал нам: «На кону место в «Ф-1», и тот, кто выступит лучше, наверняка его получит». И борьба стала очень серьезной. Помню этап в Бельгии: мы стартовали первым и вторым, у нас были почти равные очки, так что мне была необходима победа. Я выиграл гонку, Карлос попал в аварию, и я сильно оторвался в чемпионате.

Был еще Европейский чемпионат «Ф-3», с немного другими болидами. Гельмут хотел, чтобы я провел несколько гонок в этой серии и хорошо выступил в обоих машинах, и там я тоже начал побеждать.

Тогда Карлос сказал, что хотел бы погоняться в Мировой серии «Рено» – просто чтобы показать Гельмуту, что он способен здорово проявлять себя в разных болидах, только в его случае все получилось не так хорошо. Поэтому больше факторов складывалось в мою пользу, я выиграл титул в GP3, и мне предложили контракт в «Торо Россо» на сезон-2014 перед последней гонкой. Для меня это стало огромным достижением», – заявил Квят.

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