Эдди Ирвайн: «Ферстаппен моложе и чуть быстрее Хэмилтона. Сомневаюсь в 8-м титуле Льюиса»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Эдди Ирвайн Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Ирвайн высказался о шансах Хэмилтона на титул и сравнениях с Ферстаппеном.

Эдди Ирвайн полагает, что время Льюиса Хэмилтона и его команды ушло. По словам бывшего пилота «Формулы-1», 26-летний гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обладает преимуществом над 39-летним соперником из «Мерседеса».

«Эра триумфов Хэмилтона и «Мерседеса» уже позади. Но Льюис остается очень хорошим пилотом, сосредоточенным на своих целях и настроенным на результат.

Он по-прежнему прекрасно проявляет себя за рулем машины «Ф-1», хотя сравнивать с Ферстаппеном тяжело, ведь Макс моложе, он обладает чуть большей скоростью и огромной верой в свои способности.

Если команда Тото Вольффа вновь построит быстрый болид, Льюис, несомненно, сможет выиграть гонку или несколько, чего ему не удавалось в последние два сезона. Со всем своим опытом он продемонстрировал, что умеет использовать каждый шанс – как в квалификациях, так и в гонках. Тем не менее, я сомневаюсь, что он сможет снова выиграть титул и реализовать мечту о восьмом чемпионстве», – высказал свое мнение Ирвайн в интервью La Gazzetta dello Sport.

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