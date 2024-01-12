Гельмут Марко: «Штайнер стал жертвой собственной популярности, которую хотел конвертировать в акции «Хааса», как я слышал»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Марко прокомментировал уход Штайнера из «Хааса».

По мнению советника «Ред Булл» Гельмут Марко, владелец «Хааса» Джин Хаас увидел угрозу в бывшем руководителе команды Гюнтере Штайнере, контракт с которым не стали продлевать.

«Скажем так, любой человек, который становится популярным благодаря документалке от Netflix, пытается взлететь. Но если взлетаешь слишком высоко и слишком быстро, ты разбиваешься.

Я слышал только, что он хотел конвертировать свою популярность в акции команды. И владельца Джина Хааса это не устраивало. В нашем спорте команда всегда важнее отдельного человека. Штайнер стал жертвой собственной популярности», – сообщил 80-летний австриец.

В сентябре Штайнер отрицал информацию о тяжбе с «Хаасом» из-за акций.

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