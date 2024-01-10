Кристиан Хорнер: «Хэмилтону хватило такта поздравить меня после Гран-при Абу-Даби-2021, снимаю шляпу»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер похвалил тактичное поведение Хэмилтона после драмы в Абу-Даби в 2021-м.

Льюис Хэмилтон упустил рекордное восьмое чемпионство в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Абу-Даби-2021. Руководитель команды из Милтон-Кейнса Кристиан Хорнер отметил достоинство, с которым соперник из «Мерседеса» принял итог.

«Снимаю шляпу перед Льюисом за то, как он справился с разочарованием после гонки. Он, должно быть, оказался невероятно разочарован, потому что рекордный титул просто исчез, однако он вел себя достойно и с уважением. Я пожал ему руку в комнате для призеров, и ему хватило такта поздравить меня в ответ.

Многое сказано о последнем круге, но «Мерседес» был гораздо быстрее нас. По ходу Гран-при Льюису удалось создать довольно комфортный отрыв от Макса, но потом команда выбрала очень оборонительную стратегию, действовала очень консервативно», – сказал Хорнер в беседе со Sky Sports.

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Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

3 комментария
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Льюис профессионал, интересно хватило бы Ферстаппену такта сделать также
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Ответ Сергей Москвитин
Льюис профессионал, интересно хватило бы Ферстаппену такта сделать также
Думаю что сейчас, когда Макс стал трехкратным, поздравил бы. В тот год - нет.
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Ответ Сергей Москвитин
Льюис профессионал, интересно хватило бы Ферстаппену такта сделать также
Точно нет. Человек на говно изводится, когда его просят помочь напарнику, а уж тут…
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