Кристиан Хорнер: «Хэмилтону хватило такта поздравить меня после Гран-при Абу-Даби-2021, снимаю шляпу»

Хорнер похвалил тактичное поведение Хэмилтона после драмы в Абу-Даби в 2021-м.

упустил рекордное восьмое чемпионство в борьбе с пилотом « » на -Даби-2021. Руководитель команды из Милтон-Кейнса Кристиан Хорнер отметил достоинство, с которым соперник из « » принял итог.

«Снимаю шляпу перед Льюисом за то, как он справился с разочарованием после гонки. Он, должно быть, оказался невероятно разочарован, потому что рекордный титул просто исчез, однако он вел себя достойно и с уважением. Я пожал ему руку в комнате для призеров, и ему хватило такта поздравить меня в ответ.

Многое сказано о последнем круге, но «Мерседес» был гораздо быстрее нас. По ходу Гран-при Льюису удалось создать довольно комфортный отрыв от Макса, но потом команда выбрала очень оборонительную стратегию, действовала очень консервативно», – сказал Хорнер в беседе со Sky Sports.

Дженсон Баттон: «Хэмилтон хорош как никогда – даже сильнее, чем 5-6 лет назад»

Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?