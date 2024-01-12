Шварцман проведет сезон за рулем гиперкара «Феррари» в WEC

«Феррари» объявила об участи в высшем классе WEC.

В 2024 году российско-израильский пилот будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе». Вместе со Шварцманом управлять машиной №83 будут и Йе Йифей.

«Я очень рад дебютировать в WEC за рулем «Феррари» 499P команды «АФ Корсе» вместе с Робертом и Йифеем. Мы чувствуем в себе уверенность и амбиции. Мы уверены в своих выступлениях вместе с командой и амбициях по поводу результатов, которых хотим достичь в этом году.

Времени у нас мало, и нужно сосредоточиться на многих вещах, однако я сделаю все возможное, чтобы адаптироваться к машине, команде и всему остальному как можно скорее. Я уверен, что сезон сложится позитивно, очень мотивирован на достижение хороших результатов, наши амбиции – стать чемпионами мира.

Тем не менее, есть гонка, которую я жду особенно – «24 часа Ле-Мана». Я всегда мечтал об этой гонке и сделаю все возможное в попытке победить – выложусь по полной», – заявил Шварцман.

Ранее стало известно об участии в высшем классе WEC Даниила Квята, , де Вриса, и других звезд.

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