Команда «Формулы E» представила сгенерированную девушку как «ИИ-амбассадора»

В «Махиндре» появился виртуальный амбассадор.

Команда «Формулы E» сообщила, что «Ава Роуз» – сгенерированная искусственным интеллектом девушка – стала «ИИ-амбассадором» коллектива. «Ава» называет себя «королевой по экологичным технологиям и гоночной бунтаркой-роботом» из Англии.

«Она наша чемпионка по экологичным технологиям, использующая передовые инновации ради позитивных перемен.

Кроме того, она страстная болельщица «Формулы E» и готова делиться захватывающим закулисным контентом по ходу чемпионата 😍», – заявили в «Махиндре».

«Формула E» подтвердила отмену гонки в Индии за месяц до этапа

Изображение: соцсети команды «Махиндра»