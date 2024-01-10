Команда «Формулы E» представила сгенерированную девушку как «ИИ-амбассадора»
В «Махиндре» появился виртуальный амбассадор.
Команда «Формулы E» сообщила, что «Ава Роуз» – сгенерированная искусственным интеллектом девушка – стала «ИИ-амбассадором» коллектива. «Ава» называет себя «королевой по экологичным технологиям и гоночной бунтаркой-роботом» из Англии.
«Она наша чемпионка по экологичным технологиям, использующая передовые инновации ради позитивных перемен.
Кроме того, она страстная болельщица «Формулы E» и готова делиться захватывающим закулисным контентом по ходу чемпионата 😍», – заявили в «Махиндре».
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Изображение: соцсети команды «Махиндра»