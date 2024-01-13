Гюнтер Штайнер: «Больно, что я не смог как следует попрощаться с сотрудниками «Хааса»

Штайнер отреагировал на то, что ему не дали попрощаться с «Хаасом».

покинул пост руководителя «Хааса» – контракт, истекший в конце 2023 года, не стали продлевать.

«Мне не дали возможности сказать «спасибо» некоторым людям, когда я покинул «Хаас». Я бы хотел поблагодарить всех членов команды, с которыми не смог как следует попрощаться.

И хочу сказать всем фанатам, которые за нас болели: это фантастика. Спасибо вам за поддержку, которую я получал и по-прежнему получаю, для меня это невероятно важно.

Да, [невозможность попрощаться –] это было больно, но они все знают меня и знают, что я ценю их работу. Было бы здорово сказать им: «Ребята, спасибо за все, что вы сделали для команды», – сообщил менеджер.

Штайнер поделился мыслями о возможном возвращении в «Формулу-1»:

«Если я нужен «Формуле-1» – не знаю. Я не спешу. Я так или иначе буду пересекаться с людьми из «Формулы-1». Там я познакомился и подружился со многими.

Если появится интересный вариант, вызов для меня, то да. Но искать работу просто ради того, чтобы остаться в «Ф-1» – пожалуй, я этого не хочу».

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