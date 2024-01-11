Джин Хаас: «Мне больше не интересно 10-е место в Кубке конструкторов. У «Хааса» ни одного подиума за 8 лет»

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Аяо Комацу Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Джин Хаас полагает, что Штайнер не реализовывал потенциал его команды.

Накануне стало известно, что Аяо Комацу заменил Гюнтера Штайнера на посту руководителя «Хааса».

Владелец коллектива «Формулы-1» Джин Хаас сообщил, что был недоволен результатами – в 2023-м американцы стали последними в Кубке конструкторов.

«Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми.

Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении – не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет.

Мне нравится Гюнтер, он очень приятный человек, яркая личность. Завершение прошлого сезона вышло тяжелым. Я этого не понимаю, действительно не понимаю. К Гюнтеру накопились вопросы – что пошло не так. В конце концов, все решают результаты. Мне больше не интересно десятое место», – признался бизнесмен.

Хаас также прокомментировал выбор Комацу:

«Мы посмотрели, у кого больше всего опыта внутри команды. Аяо с нами с первого же дня, знает все тонкости. Я больше всего беспокоился по поводу того, что [на тестах] в Бахрейне у нас должна быть готовая машина. Пожалуй, мы увидели преимущество в том, чтобы был скорее подход менеджера и инженера.

У Гюнтера в большей степени человеческий подход, он очень хорош во взаимодействии с людьми. У Аяо очень технический склад ума, он смотрит на вещи с точки зрения статистики – именно с этим у нас проблемы, здесь мы можем прибавить. Это другой подход.

Нам очень нужно что-то изменить, потому что дела вовсе не шли хорошо. Как я уже сказал, все сводится к восьми годам и безнадежному последнему месту. Больше мне нечего добавить по этому поводу».

Джин поделился мнением о неэффективном расходовании ресурсов:

«Существует представление, будто мы тратили гораздо меньше [соперников]. Обычно нам не хватало около десяти миллионов долларов до потолка расходов. Я просто не считаю, что мы очень хорошо тратили эти деньги.

Многие команды в прошлом вкладывались в инфраструктуру, здания, оборудование и сотрудников. Наша модель во многом предполагала работу со внешними подрядчиками. Мы потратили много денег. Мы не превысили бюджетный лимит, но мы чертовски близки к нему. Я просто не думаю, что мы расходовали ресурсы наиболее эффективным образом.

Нам нужно прибавить. Легче удерживать и привлекать спонсоров, если ты середняк, а не безнадежно последняя команда. Это мое видение. В то же время, если мы поедем чуть быстрее, то получим больше денег от «Ф-1», что облегчит жизнь.

Все сводится к победам. У нас отличная команда, отличные моторы, прекрасные пилоты. Нет причин быть десятыми. Я не понимаю, как мы можем быть в таком положении со всем нашим оборудованием и сотрудниками».

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5 комментариев
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Ну пилоты у них всегда были интересные...особенно понравилась пара Шумахер-Мазепин)))
+4
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Дед не достаёт до потолка в то время как остальные (ну ок, те кому не все равно) стараются запихать как можно больше. При этом часть бюджета вообще формируется за счёт спонсоров, которые приводят своих бездарных пилотов. И он не видит причин быть последними? Как он с таким аналитическим подходом управляет чем-то крупнее гаража?
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10 лямов от потолка - это сколько, около 7%? Да ещё и без инфраструктуры, в спорте, где 1% времени на круге может решить на поуле ли ты стартуешь или в конце второй десятки.

Просто даже интересно, кого из средней группы он ожидает стабильно обгонять с таким бюджетом и базой? РБ, Мерс, Фуры, Маки, Астон, Альпин уже 6 мест занимают, остаются АТ, будущий Ауди, и Вилки. В успех АТ и Ауди больше верится, чем в успех Хааса, ну а будет там 9 или 10 место - это всё равно далеко от статуса середняка.
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Ответ NastyNay
Ну пилоты у них всегда были интересные...особенно понравилась пара Шумахер-Мазепин)))
жаль второй сезон с ними не получился, было бы интересно :)
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Ответ NastyNay
Ну пилоты у них всегда были интересные...особенно понравилась пара Шумахер-Мазепин)))
Это была самая большая глупость))
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