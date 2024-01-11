Джин Хаас: «Мне больше не интересно 10-е место в Кубке конструкторов. У «Хааса» ни одного подиума за 8 лет»

Джин Хаас полагает, что Штайнер не реализовывал потенциал его команды.

Накануне стало известно, что Аяо Комацу заменил на посту руководителя «Хааса».

Владелец коллектива «Формулы-1» Джин Хаас сообщил, что был недоволен результатами – в 2023-м американцы стали последними в Кубке конструкторов.

«Все свелось к результатам. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми.

Я не говорю, что это вина Гюнтера, ничего подобного. Просто показалось, что наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении – не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет.

Мне нравится Гюнтер, он очень приятный человек, яркая личность. Завершение прошлого сезона вышло тяжелым. Я этого не понимаю, действительно не понимаю. К Гюнтеру накопились вопросы – что пошло не так. В конце концов, все решают результаты. Мне больше не интересно десятое место», – признался бизнесмен.

Хаас также прокомментировал выбор Комацу:

«Мы посмотрели, у кого больше всего опыта внутри команды. Аяо с нами с первого же дня, знает все тонкости. Я больше всего беспокоился по поводу того, что [на тестах] в Бахрейне у нас должна быть готовая машина. Пожалуй, мы увидели преимущество в том, чтобы был скорее подход менеджера и инженера.

У Гюнтера в большей степени человеческий подход, он очень хорош во взаимодействии с людьми. У Аяо очень технический склад ума, он смотрит на вещи с точки зрения статистики – именно с этим у нас проблемы, здесь мы можем прибавить. Это другой подход.

Нам очень нужно что-то изменить, потому что дела вовсе не шли хорошо. Как я уже сказал, все сводится к восьми годам и безнадежному последнему месту. Больше мне нечего добавить по этому поводу».

Джин поделился мнением о неэффективном расходовании ресурсов:

«Существует представление, будто мы тратили гораздо меньше [соперников]. Обычно нам не хватало около десяти миллионов долларов до потолка расходов. Я просто не считаю, что мы очень хорошо тратили эти деньги.

Многие команды в прошлом вкладывались в инфраструктуру, здания, оборудование и сотрудников. Наша модель во многом предполагала работу со внешними подрядчиками. Мы потратили много денег. Мы не превысили бюджетный лимит, но мы чертовски близки к нему. Я просто не думаю, что мы расходовали ресурсы наиболее эффективным образом.

Нам нужно прибавить. Легче удерживать и привлекать спонсоров, если ты середняк, а не безнадежно последняя команда. Это мое видение. В то же время, если мы поедем чуть быстрее, то получим больше денег от «Ф-1», что облегчит жизнь.

Все сводится к победам. У нас отличная команда, отличные моторы, прекрасные пилоты. Нет причин быть десятыми. Я не понимаю, как мы можем быть в таком положении со всем нашим оборудованием и сотрудниками».

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