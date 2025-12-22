Экс-инженер Леклера стал главным гоночным инженером «Кадиллака»

«Кадиллак» определился с ролью Хави Маркоса.

Специалист стал главным гоночным инженером новой команды «Формулы-1».

Ранее Маркос работал в «ХРТ », «Уильямсе » и «Феррари ». В Скудерии испанец был гоночным инженером Шарля Леклера с 2019 года до Гран-при Майами-2024. Хави заменил Брайан Боцци.

В январе стало известно, что Маркос стал техническом директором программы «Кадиллака», посвященной спорткару LMDh для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ) и серии IMSA.

