Экс-инженер Леклера стал главным гоночным инженером «Кадиллака»
«Кадиллак» определился с ролью Хави Маркоса.
Специалист стал главным гоночным инженером новой команды «Формулы-1».
Ранее Маркос работал в «ХРТ», «Уильямсе» и «Феррари». В Скудерии испанец был гоночным инженером Шарля Леклера с 2019 года до Гран-при Майами-2024. Хави заменил Брайан Боцци.
В январе стало известно, что Маркос стал техническом директором программы «Кадиллака», посвященной спорткару LMDh для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
