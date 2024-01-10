8 из 10 руководителей команд «Ф-1» назначены в 2022 году или позже
«Формула-1» лишилась одного из многолетних руководителей команд.
Гюнтер Штайнер возглавлял «Хаас» с 2014 года и до недавного времени занимал третью строчку в списке актуальных начальников по продолжительности работы.
Раньше Штайнера свои коллективы возглавили руководители и исполнительные директора «Ред Булл» и «Мерседеса» Кристиан Хорнер (в 2005-м) и Тото Вольфф (в 2013-м).
Все остальные боссы получили свои должности в 2022 году или позже. Новейшими назначенцами стали Лоран Мекьес, занявший кресло бессменного руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста по окончании сезона-2023, и сменщик Штайнера Аяо Комацу.
Также в 2022-2023 годах к своей работе приступили Майк Крак («Астон Мартин»), Фредерик Вассер («Феррари»), Андреа Стелла («Макларен»), Джеймс Воулз («Уильямс»), Алессандро Алунни Брави («Альфа Ромео» / «Заубер») и Бруно Фамен (временный руководитель «Альпин»).
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