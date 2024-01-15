Вольфф продлил контракт с «Мерседесом» на три года

Тото Вольфф подписал с «Мерседесом» новый контракт.

Исполнительный директор и совладелец « » продолжит свою работу в команде «Формулы-1» как минимум до конца 2026 года.

Ранее в прессе появлялись предположения, что в будущем Вольфф может перейти на должность руководителя «Формулы-1» в целом.

По словам , в решении остаться непосредственным руководителем команды «Мерседес» в «Формуле-1» его поддерживают и президент «Мерседеса» Ола Каллениус, и владелец компании INEOS (принадлежит 33% акций) сэр Джим Рэтклифф.

«Думаю, самым главным объединяющим фактором для нас является то, что мы доверяем друг другу. В конце концов, также будучи акционером, я хочу получать максимальную отдачу и от собственных инвестиций. А лучшая отдача с точки зрения инвестиций – это победы.

При этом я не собираюсь держаться за свое место, если увижу человека, который сможет справиться с этой работой лучше меня. Я уверен, что рядом со мной есть люди, способные сказать мне об этом в случае необходимости. Но пока мы решили, что продолжим работать», – рассказал Вольфф.

8 из 10 руководителей команд «Ф-1» назначены в 2022 году или позже