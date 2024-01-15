Дакар-2024. Действующий чемпион Нассер Аль-Аттия сошел с дистанции гонки из-за технических проблем

Теги происшествия ралли-рейды ралли Дакар Нассер Аль-Аттия Авто

Аль-Аттия сошел с дистанции «Дакара-2024».

Пятикратный и действующий чемпион «Дакара» Нассер Аль-Аттия столкнулся с техническими проблемами на шестом этапе ралли-рейда и отстал от лидеров более чем на 2,5 часа. По ходу седьмого этапа Нассеру удалось несколько отыграть отставание.

Тем не менее, по ходу восьмого этапа на его машине вновь возникли технические проблемы. Поломка двигателя привела к тому, что Аль-Аттия вместе со своим штурманом, так и не дождавшись помощи команды, были вынуждены покинуть маршрут на вертолете.

Последний раз Аль-Аттия не сумел добраться до финиша «Дакара» в 2017 году.

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