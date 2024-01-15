Дакар-2024. Сайнс оторвался от Леба в зачете внедорожников, Аль-Аттия сошел, Брейбек и Мацик лидируют в своих классах

В Саудовской Аравии завершился восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2024».
В классе внедорожников победу на этапе одержал Маттиас Экстрем («Ауди») – который ранее столкнулся с техническими проблемами и на данный момент уже не претендует на победу в гонке.
Второй результат показал Стефан Петерансель, также представляющий «Ауди» – однако француз, как и его напарник, уже выбыл из борьбы первую позицию по итогам ралли-рейда.
Основной задачей Экстрема и Петеранселя является поддержка своего напарника по «Ауди» Карлоса Сайнса-старшего, который продолжает лидировать в общем зачете, а сегодня показал четвертое время.
В классе мотоциклов этап выиграл Кевин Бенавидес («КТМ») и в общем зачете поднялся на пятую позицию. Лидировать продолжает Рикки Брейбек («Хонда»).
В классе грузовиков этап выиграл Митчелл ван ден Бринк («Ивеко»), а Мартин Мацик («Ивеко») продолжает лидировать в общем зачете.
Ралли Дакар
15 января 2024 года
Этап 8
Мотоциклы
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 3:35.03
2. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +0.31
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +1.27
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +1.41
…7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.08
…8. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.49
Положение после этапа 8
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 36:16.31
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.42
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +4.21
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +11.58
5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +20.31
Квадроциклы
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 4:24.40
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +5.06
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +15.39
Положение после этапа 8
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 45:12.40
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +11.26
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +2:43.25
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 3:17.15
2. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +2.45
3. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +3.10
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +5.13
…7. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +9.51
…10. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +11.0
...12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +15.46
Положение после этапа 8
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 33:29.10
2. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +24.47
3. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +1:05.13
...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:00.11
...16. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +3:55.54
…21. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +4:44.07
Мотовездеходы SSV
1. Жоау Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») – 3:46.46
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +3.43
3. Херард Фаррес Гуэлл (Испания, «Кан-Ам») +7.07
Положение после этапа 8
1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 39:41.37
2. Жоау Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») +7.41
3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +12.32
Грузовики
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») – 3:38.27
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +1.18
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +13.45
4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +14.30
Положение после этапа 8
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 38:19.55
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1:49.20
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:51.37
4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +4:00.22