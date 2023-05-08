Победа Ферстаппена с 9-го места, подиум Алонсо, две аварии Леклера, новый суд Мазепина, слухи об уходе Переса и другие события Гран-при Майами

Sports.ru представляет дайджест пятого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку с девятого стартового места, стал пилотом дня и сравнялся с Феттелем по победам за «Ред Булл».

Перес оказался быстрейшим в квалификации и финишировал вторым в гонке, обеспечив чемпионской команде четвертый дубль за пять этапов 2023 года. «Ред Булл» выиграл 15 из 16 последних Гран-при.

Алонсо вернулся на подиум – у Фернандо четыре третьих места в пяти гонках за «Астон Мартин» – и стал лучшим по версии The Race.

2. У «Феррари» «безумные проблемы» в гонках, утверждает Леклер. Уик-энд ужасно сложился для Скудерии и Шарля: пилот попал в аварию в практике, потом в квалификации и стал седьмым в гонке, Сайнс финишировал пятым.

3. На Гран-при Майами было очень много звезд: Том Круз провел тренировку пит-стопа с «Мерседесом», Илон Маск посетил «Ред Булл», Джефф Безос – «Макларен», Федерер поддержал Хэмилтона.

4. Мазепин еще раз обратился в суд – на этот раз Никита требует снятия санкций со стороны Великобритании. Ранее экс-пилот «Ф-1» получил разрешение гоняться в ЕС и подал в суд Канады.

5. Отец Никиты мог стоять за попыткой инвестора из Казахстана купить «Альфа Таури» за 850 миллионов долларов.

6. Масса высказался о причинах потенциального суда за титул Хэмилтона 2008 года: бразилец утверждает, что делает это не только ради себя, а ради «друзей, страны, семьи, «Феррари».

7. Ральф Шумахер сообщил, что Ферстаппен хочет избавиться от Переса – такие слухи эксперт «слышит повсюду». В числе возможных преемников Серхио в «Ред Булл» бывший гонщик «Ф-1» назвал Цуноду и Риккардо.

8. А Леклер не собирается покидать «Феррари» – более того, монегаск считает, что может стать чемпионом в красной машине.

9. Экклстоун предложил Мик Шумахеру забыть о «Ф-1» и думать об альтернативах.

10. Стильные новости: «Ред Булл» выступил в Майами в специальной ливрее, Хэмилтон провел гонку в радужном шлеме, Албона вдохновил мяч для гольфа, Норриса – надувной пляжный мяч.

11. Брэд Питт проедет в болиде с мотором «Ф-2» в рамках Гран-при Великобритании, но не поучаствует в гонке из-за отсутствия суперлицензии.

⏱️ Хроника гонки: «Ред Булл» порвал соперников в Майами, «Феррари» провалилась

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2. Гран-при Франции MotoGP (12-14 мая).

3. Гонка «Индикара» на дорожной конфигурации в Индианаполисе (13 мая).

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