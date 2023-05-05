Фелипе Масса о возможном суде за титул Хэмилтона 2008 года: «Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари»

Теги Берни Экклстоун Макс Мосли Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Чарли Уайтинг Формула-1 Рено Авто

Фелипе Масса прокомментировал попытку отнять титул 2008 года у Льюиса Хэмилтона.

Экс-пилот «Феррари» заявлял о потенциальных юридических последствиях после рассказа бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Берни сообщил, что знал о намеренной аварии гонщика «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура, однако не стал ничего предпринимать. В той гонке Хэмилтон, выступавший за «Макларен», стал третьим, а Масса финишировал вне очковой зоны. В конце сезона Льюис опередил бразильца на одно очко.

О так называемом «крэшгейте» общественность узнала лишь в 2009 году.

«Меня очень и очень сильно удивили комментарии Берни. Все знали, что случилось, но открылось все в 2009-м. Потом мы услышали, что в курсе были Чарли [Уайтинг] и Макс [Мосли], и, на мой взгляд, это несправедливо. Это показывает, что, возможно, решения в той ситуации не были правильными. Так что я решил изучить случившееся с юридической точки зрения.

Я делаю это не ради денег, не ради чего-то еще. Меня волнует справедливость. Я делаю это не только ради себя, но ради своих друзей, своей страны, своей семьи, «Феррари» и фанатов «Феррари».

Вы знаете, как чемпионство влияет на страну? Она может получить импульс для развития. Сейчас бразильских пилотов [в «Ф-1»] нет, так что факторов множество.

В гонках случается всякое, это часть игры. Но когда возникает проблема с мотором или ошибка, ты не можешь сказать: «Я был неправ, потому что двигатель сломался». Тут же другая ситуация», – заявил вице-чемпион сезона-2008.

Масса не стал сообщать, подаст ли он в суд и когда может пройти разбирательство:

«Я не могу ничего сказать, сейчас мы все изучаем. Мне дали такие инструкции».

Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

Масса больше не будет делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008

30 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Мадина Уйгурова
Ничего не будет, тем более подданому британской короны. Это российских атлетов можно за показания родченкова лишать титулов задним числом, а Льюис в безопасности, у него правильный паспорт.
ну даже по правилам нельзя лишить титула Хэмильтона потому что жульничал не он.
Максимум могут дисквальнуть Алонсо в той гонке.
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Владимир Ш
Будет интересно понаблюдать. Встречаю мнение, что прошло много лет поэтому бесполезно, но мне кажется это "вновь открывшиеся обстоятельства" и шансы есть. Кароч, будем посмотреть.
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+7
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shapor
Ответ irs118return
ничего не изменится , люся это спорт- политический проект...
Люся тут как-бы вообще не при делах..
+9
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RusSt
Больше всего мне в этой истории не понятно почему Берни стоит в сторонке. Накинул и смотрит какой срач поднялся. Судиться как раз таки должны с ним, то что он скрыл эту инфу повлияло на результат, по уровню вредительства недалеко от договорняков
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Анатолий Зубков
Пройдёт ещё 10 лет, и мы, может, узнаем о сговоре ФИА с Мерсом по новому регламенту, и Феррари подаст в суд на титулы Мерса в обоих зачётах. Ну бред же. В 2008 году вообще-то оба по качеству пилотажа не особо заслуживали титул, но результат известен. Не знаю, зачем это нужно.
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Марат Кагин
Ответ 5hxrb7mywu
Если 2021 год замяли,то историю 15 летней давности тем более замнут
в 2021 не стали судиться, так как в случае отмены результата гонки победил бы все равно Макс
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Alex Sin
«Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари», планеты земля и Альфа Центавра. Хватит уже. Сводите Филипу на пляж, пусть отдохнёт, расслабится, может уже успокоится наконец то. А то задолбал ныть, титул видите ли у него украли. Ну лишат Алонсо победы и что, это даст тебе титул. А может ты хочешь исключить тот ГП из чемпионата? Ну тогда мы откроем ящик пандоры и можно пересмотреть и отменить ох как много. Надо было на трассе доказывать что сильнее, а то в 2008 налажал столько, что мама не горюй(с Хэмом играли в поддавки, на двоих косячили )
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Schiaff1no
Ответ Alex Sin
Это выглядит жалко и смешно. Это как махать кулаками после драки.
А в чем Масса неправ? Результат гонки должен был аннулирован еще тогда, то что это уже заиграно и забыто - вопрос другой, как минимум нельзя подобное без внимания оставлять
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Марат Кагин
Ответ Schiaff1no
Понятно, что без шансов, такое не пересматривают, но отчего бы не попытаться если возможность есть.
тут вроде писали, что в попытках попасть на олимпиаду фиа вошла в юрисдикцию cas, поэтому обжалование возможно, если докажут, что возникли новые данные
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<~Inter~>
Ответ RusSt
Больше всего мне в этой истории не понятно почему Берни стоит в сторонке. Накинул и смотрит какой срач поднялся. Судиться как раз таки должны с ним, то что он скрыл эту инфу повлияло на результат, по уровню вредительства недалеко от договорняков
А что предъявлять то старику? В его возрасте каждый день может быть последним и как-то серьезно уже его не наказать
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Schiaff1no
Ответ Alex Sin
«Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари», планеты земля и Альфа Центавра. Хватит уже. Сводите Филипу на пляж, пусть отдохнёт, расслабится, может уже успокоится наконец то. А то задолбал ныть, титул видите ли у него украли. Ну лишат Алонсо победы и что, это даст тебе титул. А может ты хочешь исключить тот ГП из чемпионата? Ну тогда мы откроем ящик пандоры и можно пересмотреть и отменить ох как много. Надо было на трассе доказывать что сильнее, а то в 2008 налажал столько, что мама не горюй(с Хэмом играли в поддавки, на двоих косячили )
Понятно, что без шансов, такое не пересматривают, но отчего бы не попытаться если возможность есть.
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Марат Кагин
Ответ Фанат спорта01
ну даже по правилам нельзя лишить титула Хэмильтона потому что жульничал не он. Максимум могут дисквальнуть Алонсо в той гонке.
по идее в суде могут отменить результат гонки. из-за этого изменится итоговое положение. имхо правильно отменить результат гонки, и сделать чемпионами и Массу и Хэма, как сделали в биатлоне, когда дисквалифицировали Зайцеву и из-за этого изменился обладатель бхг
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Alex Sin
Ответ artemidon
Ну почему же, современное западное правосудие легко забирает медали и очки задним числом. Так что этот ящик давно открыт. Вон у Армстронга 7 титулов забрали. Да, допинг, но это не важно, главное прецедент. Результат гонки должен быть отменен, поскольку он основан на мошенничестве. А в этом случае Хэмилтон лишается титула.
Стоп, а результат гонки зачем отменять, другие пилоты к тому, что случилось отношения не имеют. Дисквал Алонсо и Хэм чемпион. Но Масса хочет исключить этот ГП из чампа. И это жалкое зрелище. Драться надо на ринге а не за его пределами.
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Luca di Montezemolo
Ответ Schiaff1no
А в чем Масса неправ? Результат гонки должен был аннулирован еще тогда, то что это уже заиграно и забыто - вопрос другой, как минимум нельзя подобное без внимания оставлять
Во всем не прав, этот "победитель" спа, пусть вернет кстати победу раз за справедливость. Году в 2005 или около того команда где гонял баттон читерила с двойным баком и ездила налегке до последнего пита где заливались чтобы тачка проходила по минимальному весу весь сезон, что аннулировать весь сезон тогда ? в 2019 фуры читерили с движком, вообще никого не наказали и не отобрали ни побед , ни поулов. В ф1 даже читеров не наказывают когда ловят и не отнимают у них победы, поулы. А тут читерил алонсо, фуры налажали сами, их никто не заставлял, аннулируйте результаты гонки с какой то стати спустя 15 лет.
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<~Inter~>
Ответ Владимир Ш
Будет интересно понаблюдать. Встречаю мнение, что прошло много лет поэтому бесполезно, но мне кажется это "вновь открывшиеся обстоятельства" и шансы есть. Кароч, будем посмотреть.
Кажется, что в современной юриспруденция всегда есть шанс
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artemidon
Ответ Alex Sin
«Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари», планеты земля и Альфа Центавра. Хватит уже. Сводите Филипу на пляж, пусть отдохнёт, расслабится, может уже успокоится наконец то. А то задолбал ныть, титул видите ли у него украли. Ну лишат Алонсо победы и что, это даст тебе титул. А может ты хочешь исключить тот ГП из чемпионата? Ну тогда мы откроем ящик пандоры и можно пересмотреть и отменить ох как много. Надо было на трассе доказывать что сильнее, а то в 2008 налажал столько, что мама не горюй(с Хэмом играли в поддавки, на двоих косячили )
Ну почему же, современное западное правосудие легко забирает медали и очки задним числом. Так что этот ящик давно открыт. Вон у Армстронга 7 титулов забрали. Да, допинг, но это не важно, главное прецедент. Результат гонки должен быть отменен, поскольку он основан на мошенничестве. А в этом случае Хэмилтон лишается титула.
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Luca di Montezemolo
Ответ artemidon
Ну почему же, современное западное правосудие легко забирает медали и очки задним числом. Так что этот ящик давно открыт. Вон у Армстронга 7 титулов забрали. Да, допинг, но это не важно, главное прецедент. Результат гонки должен быть отменен, поскольку он основан на мошенничестве. А в этом случае Хэмилтон лишается титула.
Гениальный коммент, а что результаты тур де франс тех лет аннулированы и нет победителей ? Или лишен побед читер и они присуждены тем кто был 2 ? А на ОИ и ЧМ если ловят на допинге кого то, то как поступают аннулируют совсем результаты, или наказывают читеров ?
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Luca di Montezemolo
Ответ artemidon
Ну почему же, современное западное правосудие легко забирает медали и очки задним числом. Так что этот ящик давно открыт. Вон у Армстронга 7 титулов забрали. Да, допинг, но это не важно, главное прецедент. Результат гонки должен быть отменен, поскольку он основан на мошенничестве. А в этом случае Хэмилтон лишается титула.
По прецеденту Херес 97 , раз о них речь идет https://www.youtube.com/watch?v=TMze4pIhoLQ&ab_channel=AndreaC.. Масса должен за это быть дисквалифицирован без вариантов https://www.youtube.com/watch?v=Nl5aMMRgTEk&ab_channel=pasefka
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soulsick
Ответ Фанат спорта01
ну даже по правилам нельзя лишить титула Хэмильтона потому что жульничал не он. Максимум могут дисквальнуть Алонсо в той гонке.
По Правилам должны отменяться итоги всей гонки для всех пилотов.
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limitforever
Когда-то был последним крутым бразильским гонщиком, а сейчас стал клоуном, таскающимся по судам из-за комплексов по поводу чемпионства.
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soulsick
Ответ читак
какой-то лютый бред. Ну дисквалифицируют Алонсо, а остальные гонщики при чём? Просто подвинут всех на одну строчку вверх, что логично. Как это поможет бразильскому нытику?
Ты бы для начала хотя бы научился вникать в суть.
По Регламенту отменяется результат всего ГП для всех пилотов.
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