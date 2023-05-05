Фелипе Масса о возможном суде за титул Хэмилтона 2008 года: «Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари»

Фелипе Масса прокомментировал попытку отнять титул 2008 года у Льюиса Хэмилтона.

Экс-пилот «Феррари» заявлял о потенциальных юридических последствиях после рассказа бывшего руководителя «Формулы-1» . Берни сообщил, что знал о намеренной аварии гонщика « » Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура, однако не стал ничего предпринимать. В той гонке Хэмилтон, выступавший за « », стал третьим, а Масса финишировал вне очковой зоны. В конце сезона опередил бразильца на одно очко.

О так называемом «крэшгейте» общественность узнала лишь в 2009 году.

«Меня очень и очень сильно удивили комментарии Берни. Все знали, что случилось, но открылось все в 2009-м. Потом мы услышали, что в курсе были [Уайтинг] и Макс [Мосли], и, на мой взгляд, это несправедливо. Это показывает, что, возможно, решения в той ситуации не были правильными. Так что я решил изучить случившееся с юридической точки зрения.

Я делаю это не ради денег, не ради чего-то еще. Меня волнует справедливость. Я делаю это не только ради себя, но ради своих друзей, своей страны, своей семьи, «Феррари» и фанатов «Феррари».

Вы знаете, как чемпионство влияет на страну? Она может получить импульс для развития. Сейчас бразильских пилотов [в «Ф-1»] нет, так что факторов множество.

В гонках случается всякое, это часть игры. Но когда возникает проблема с мотором или ошибка, ты не можешь сказать: «Я был неправ, потому что двигатель сломался». Тут же другая ситуация», – заявил вице-чемпион сезона-2008.

Масса не стал сообщать, подаст ли он в суд и когда может пройти разбирательство:

«Я не могу ничего сказать, сейчас мы все изучаем. Мне дали такие инструкции».

Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

Масса больше не будет делать публичных заявлений о возможном оспаривании результатов сезона-2008