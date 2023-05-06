Формула E. Кэссиди выиграл в Монако и стал лидером сезона, Эванс – 2-й, Деннис – 3-й, Верляйн – 11-й
Пилот «Энвижн» Ник Кэссиди одержал победу в гонке «Формулы E» в Монако.
На пути к первой строчке Кэссиди отыграл восемь позиций. В борьбе за победу Ник и гонщик «Ягуара» Митч Эванс несколько раз менялись местами. Третьим финишировал Джейк Деннис («Андретти»), обладатель поула Джейк Хьюз («Макларен») стал пятым, а лидировавший в чемпионате Паскаль Верляйн («Порше») – лишь 11-м.
Заезд завершился за машиной безопасности после аварии представителя «Абт» Нико Мюллера.
Победа стала второй подряд для Кэссиди и позволила новозеландцу стать новым лидером сезона.
Этап 8
Монте-Карло, Монако
6 мая 2023 года
Гонка
Топ-10
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 29 кругов
2. Митч Эванс («Ягуар») +0,390
3. Джейк Деннис («Андретти») +1,017
4. Саша Фенестраз («Ниссан») +2,148
5. Джейк Хьюз («Макларен») +2,788
6. Дэн Тиктум («Нио») +3,368
7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,374
8. Себастьян Буэми («Энвижн») +4,783
9. Стоффель Вандорн («Пенске») +5,494
10. Сэм Берд («Ягуар») +6,469
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Ник Кэссиди – 121 очко
2. Паскаль Верляйн – 100
3. Джейк Деннис – 96
4. Митч Эванс – 94
5. Жан-Эрик Вернь – 87
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