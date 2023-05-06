Формула E. Кэссиди выиграл в Монако и стал лидером сезона, Эванс – 2-й, Деннис – 3-й, Верляйн – 11-й

Пилот «Энвижн» Ник Кэссиди одержал победу в гонке «Формулы E» в Монако.

На пути к первой строчке Кэссиди отыграл восемь позиций. В борьбе за победу Ник и гонщик «Ягуара» Митч Эванс несколько раз менялись местами. Третьим финишировал Джейк Деннис («Андретти»), обладатель поула Джейк Хьюз («Макларен») стал пятым, а лидировавший в чемпионате Паскаль Верляйн («Порше») – лишь 11-м.

Заезд завершился за машиной безопасности после аварии представителя «Абт» Нико Мюллера.

Победа стала второй подряд для Кэссиди и позволила новозеландцу стать новым лидером сезона.

Этап 8

Монте-Карло, Монако

6 мая 2023 года

Гонка

Топ-10

1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 29 кругов

2. Митч Эванс («Ягуар») +0,390

3. Джейк Деннис («Андретти») +1,017

4. Саша Фенестраз («Ниссан») +2,148

5. Джейк Хьюз («Макларен») +2,788

6. Дэн Тиктум («Нио») +3,368

7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,374

8. Себастьян Буэми («Энвижн») +4,783

9. Стоффель Вандорн («Пенске») +5,494

10. Сэм Берд («Ягуар») +6,469

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 121 очко

2. Паскаль Верляйн – 100

3. Джейк Деннис – 96

4. Митч Эванс – 94

5. Жан-Эрик Вернь – 87

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