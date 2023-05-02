Леклер считает, что может выиграть титул в «Феррари»: «Представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне»

Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер поделился мыслями о потенциальном титуле в «Феррари».

Монегаск по-прежнему считает, что для завоевания трофея ему не придется покинуть Скудерию.

– Можете ли вы стать чемпионом мира в «Феррари»?

– Да. Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари».

– Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что вам сначала надо перейти в «Ред Булл», чтобы стать чемпионом. Что скажете?

– Я так не думаю.

– Недавно вас также связывали с «Мерседесом». Контракт [с «Феррари»] истекает в конце 2024 года. Есть ли какие-то условия для его продления?

– Нет, потому что я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку, от механиков до босса. Но это работает в обе стороны – команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении.

– Насколько важно для начала переговоров, чтобы скорость «Феррари» стала стабильнее, а машина – надежнее?

– Конечно, я хочу побеждать. Но я не устал от взлетов и падений. В 2020 и 2021 годах нам пришлось работать над тем, чтобы вернуться в борьбу с «Мерседесом» и «Ред Булл», случались неудачи. В 2022-м и нынешнем сезоне мы не добились того прогресса, на который рассчитывали. Нужно наверстать упущенное.

Шарль Леклер: «Успех моего сингла – безумие. Но я все еще работаю гонщиком, а музыка – хобби»

10 комментариев

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Mr.Alien
На самом деле Шарль сейчас в очень дурацком положении. С одной стороны, пилот Феррари — мечта почти всех гонщиков мира, с другой — постоянный цирк на мостике, нехватка скорости и надёжности, а годы неумолимо уходят. С одной стороны Мерседес может дать стабильность и почти наверняка будет прогрессировать до титула, с другой — он сейчас медленнее Феррари, и есть вероятность отсутствия этого прогресса. В общем, наверное, стоит продолжать в Феррари, хоть здесь и есть возможность стать вторым Жаном Алези
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Кирилл Конопельченко
Чемпион в красном болиде, красном комбинезоне и в красном шлеме…Красный Борон!
Как фанат Феррари и Шарля…я был бы в восторге. Но блин с таким цирком в команде, это слабо верится, хотя приходят очень достойные кадры из Рэд Булл…так что не всё потеряно.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
К концу сезона Феррари даже медленнее Мерседес была, в этом пока что уверенно 2е
Астон Мартин явно быстрее.
да и мерс в СА и Австралии был быстрее.
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Be_Fun
Алонсо тоже считал, а потом в Макларен Хонда попал
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Совесть Черданцева
Шарль Леклер. В народе "Надежда умирает последней"
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Листок яблони
Ответ Mr.Alien
На самом деле Шарль сейчас в очень дурацком положении. С одной стороны, пилот Феррари — мечта почти всех гонщиков мира, с другой — постоянный цирк на мостике, нехватка скорости и надёжности, а годы неумолимо уходят. С одной стороны Мерседес может дать стабильность и почти наверняка будет прогрессировать до титула, с другой — он сейчас медленнее Феррари, и есть вероятность отсутствия этого прогресса. В общем, наверное, стоит продолжать в Феррари, хоть здесь и есть возможность стать вторым Жаном Алези
Вторым Алези не станет, так как у Алези была 1 победа, а у Леклера их уже 5.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Феррари вернулись к проблемам 22 го. Единственный плюс только стратеги пока не лажают...
да не в 2022 машина была быстрая.
сейчас где-то на уровне 2021года просто тогда было 2топ команды а сейчас одна.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
да не в 2022 машина была быстрая. сейчас где-то на уровне 2021года просто тогда было 2топ команды а сейчас одна.
К концу сезона Феррари даже медленнее Мерседес была, в этом пока что уверенно 2е
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