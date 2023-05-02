Леклер считает, что может выиграть титул в «Феррари»: «Представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне»
Шарль Леклер поделился мыслями о потенциальном титуле в «Феррари».
Монегаск по-прежнему считает, что для завоевания трофея ему не придется покинуть Скудерию.
– Можете ли вы стать чемпионом мира в «Феррари»?
– Да. Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари».
– Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что вам сначала надо перейти в «Ред Булл», чтобы стать чемпионом. Что скажете?
– Я так не думаю.
– Недавно вас также связывали с «Мерседесом». Контракт [с «Феррари»] истекает в конце 2024 года. Есть ли какие-то условия для его продления?
– Нет, потому что я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку, от механиков до босса. Но это работает в обе стороны – команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении.
– Насколько важно для начала переговоров, чтобы скорость «Феррари» стала стабильнее, а машина – надежнее?
– Конечно, я хочу побеждать. Но я не устал от взлетов и падений. В 2020 и 2021 годах нам пришлось работать над тем, чтобы вернуться в борьбу с «Мерседесом» и «Ред Булл», случались неудачи. В 2022-м и нынешнем сезоне мы не добились того прогресса, на который рассчитывали. Нужно наверстать упущенное.
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Как фанат Феррари и Шарля…я был бы в восторге. Но блин с таким цирком в команде, это слабо верится, хотя приходят очень достойные кадры из Рэд Булл…так что не всё потеряно.
да и мерс в СА и Австралии был быстрее.
сейчас где-то на уровне 2021года просто тогда было 2топ команды а сейчас одна.