Леклер считает, что может выиграть титул в «Феррари»: «Представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне»

Шарль Леклер поделился мыслями о потенциальном титуле в «Феррари».

Монегаск по-прежнему считает, что для завоевания трофея ему не придется покинуть Скудерию.

– Можете ли вы стать чемпионом мира в « »?

– Да. Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари».

– Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что вам сначала надо перейти в «Ред Булл», чтобы стать чемпионом. Что скажете?

– Я так не думаю.

– Недавно вас также связывали с «Мерседесом». Контракт [с «Феррари»] истекает в конце 2024 года. Есть ли какие-то условия для его продления?

– Нет, потому что я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку, от механиков до босса. Но это работает в обе стороны – команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении.

– Насколько важно для начала переговоров, чтобы скорость «Феррари» стала стабильнее, а машина – надежнее?

– Конечно, я хочу побеждать. Но я не устал от взлетов и падений. В 2020 и 2021 годах нам пришлось работать над тем, чтобы вернуться в борьбу с « » и « », случались неудачи. В 2022-м и нынешнем сезоне мы не добились того прогресса, на который рассчитывали. Нужно наверстать упущенное.

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