Кристиан Хорнер: «5 побед и 4 дубля «Ред Булл» – где остальные команды?»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Кристиан Хорнер поинтересовался, где соперники доминирующего «Ред Булл».

На Гран-при Майами лучшим оказался Макс Ферстаппен, вторым финишировал его напарник Серхио Перес.

«Пять гонок, пять побед, плюс спринт, четыре дубля – у нас никогда не было такого старта. И нам даже интересно, где остальные команды?

На наш взгляд, зимой мы сделали обычный шаг вперед. Скорее вопрос в том, куда делись «Феррари» и «Мерседес». Уверен, они работают над большими обновлениями к европейским гонкам, а у нас штраф, который может сказаться позже, поэтому важно получить как можно больше свежего воздуха.

Когда скажется штраф? Думаю, уже на следующей гонке – грядут большие обновления [у соперников], а мы вынуждены крайне избирательно тестировать детали и развивать машину. К счастью, болид сразу же проявил себя здорово, и нам не приходится решать большие проблемы. Тем не менее, я ожидаю сближения команд по ходу сезона», – заявил Хорнер.

«Ред Булл» сделал 4 дубля в 5 Гран-при 2023 года и выиграл 15 из 16 последних гонок

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14 комментариев

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Kemal Gul
Ну если честно, даже такое интервью с нотками высокомерия и насмешками в адрес других команд читать приятнее, чем басни Тото о превозмогании во времена, когда Льюис уезжал почти от всех на круг, а то и вовсе побеждал, оставшись на трёх колёсах на последнем круге
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Grigpar
Ответ a_chip
Хорош рецептик. Наураганить с лимитом, а потом плакать о копеечном штрафе за это.
Это куда честнее, чем он бы сейчас заливал про то, что они андердоги с 3-м по силе болидом в чемпе.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Alex Sin
Издеваться ты мастак Крис.
Частично он прав, основные конкуренты откатились назад, а не приблизились. Жаль.
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Фридрих Свинько
Ответ Kemal Gul
Ну если честно, даже такое интервью с нотками высокомерия и насмешками в адрес других команд читать приятнее, чем басни Тото о превозмогании во времена, когда Льюис уезжал почти от всех на круг, а то и вовсе побеждал, оставшись на трёх колёсах на последнем круге
Сказал красиво. Только выиграл Хэм на 3 колёсах только потому, что Макс тогда поехал на пит за быстрым кругом
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Simon Petrikov
вам ещё штраф за превышение расходов выписать?
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arspurs9
Забавно слышать это от руководителя команды, которая абсолютно безнаказанно нарушает регламент, за счет чего получает стартовое преимущество над всеми остальными)
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Alex Sin
Издеваться ты мастак Крис.
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+2
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Maverick_71
Издевается
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irs118return
вот за что я уважаю редбул это за прямоту, ни то что мерсовское лживое логово, где если они побеждают это скилл липы а если проигрывают тачка лютое ведро, глоры такие же)))
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Muzap Raym
Да лучше не будет уже будет редбул и остальные очень жалко что остальные команды облажались
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sfairait
Самое забавное, что те, кто рукоплещет этому вью Крисси, первые кричали ату на самовозника Феттеля, на читеров быков в 2013м. Как вариант, они могли ещё не смотреть гонки тогда)
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Luca di Montezemolo
У остальных команд нет ньюи, 2 команды ( кроме фур) разрешения от фиа читерить, плюс фиа полностью потопила мерс запретом гидравлики, и не надо тут рассказывать про обновки конкурентов, они не снимут секунду, спасибо лимиту бюджета который остальные соблюдают, а даже если бы сняли, тут нужно ещё на прямых найти 8-10 км, вот Астон вроде всем хорош, но не имеет такой скорости на прямых , и не имеет шансов на борьбу.
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うちはイタチ
Ответ arspurs9
Забавно слышать это от руководителя команды, которая абсолютно безнаказанно нарушает регламент, за счет чего получает стартовое преимущество над всеми остальными)
что они нарушают?)
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