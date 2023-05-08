Кристиан Хорнер: «5 побед и 4 дубля «Ред Булл» – где остальные команды?»

Кристиан Хорнер поинтересовался, где соперники доминирующего «Ред Булл».

На Гран-при Майами лучшим оказался , вторым финишировал его напарник .

«Пять гонок, пять побед, плюс спринт, четыре дубля – у нас никогда не было такого старта. И нам даже интересно, где остальные команды?

На наш взгляд, зимой мы сделали обычный шаг вперед. Скорее вопрос в том, куда делись « » и « ». Уверен, они работают над большими обновлениями к европейским гонкам, а у нас штраф, который может сказаться позже, поэтому важно получить как можно больше свежего воздуха.

Когда скажется штраф? Думаю, уже на следующей гонке – грядут большие обновления [у соперников], а мы вынуждены крайне избирательно тестировать детали и развивать машину. К счастью, болид сразу же проявил себя здорово, и нам не приходится решать большие проблемы. Тем не менее, я ожидаю сближения команд по ходу сезона», – заявил .

«Ред Булл» сделал 4 дубля в 5 Гран-при 2023 года и выиграл 15 из 16 последних гонок

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