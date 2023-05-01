Фернандо Алонсо о помощь Строллу с настройками в Баку: «Я буду выступать еще пару лет, Лансу же нужно будет вести команду за собой 10-15 лет»

Пилот « » рассказал, что старается помогать своему напарнику , поскольку карьера канадца, по очевидным причинам, продлится дольше.

Алонсо подсказывал Строллу, как адаптировать настройки болида по ходу Гран-при Азербайджана, и переговоры попали в эфир телетрансляции.

«Мы много общаемся по ходу уик-энда, начиная с четверга – у нас обоих уже был опыт выступлений на этой трассе, опыт работы в трафике, так что мы обсуждали, как будем действовать, каким будет план для каждой из машин.

Если во время гонки мы чувствуем в работе машины что-то, о чем мы не говорили при подготовке, и кто-то получает информацию, которая может помочь другой машине, то мы разумеется сообщаем об этом команде, это нормально.

Так случалось и раньше. Я знаю, что буду выступать в «Формуле-1» еще несколько лет, но этих лет будет не так много. В то время как Лансу нужно будет вести за собой эту команду в ближайшие 10-15 лет. Так что да, я надеюсь, что в ближайшие пару лет смогу помочь Лансу», – рассказал Алонсо.

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