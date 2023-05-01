Фернандо Алонсо о помощь Строллу с настройками в Баку: «Я буду выступать еще пару лет, Лансу же нужно будет вести команду за собой 10-15 лет»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что старается помогать своему напарнику Лансу Строллу, поскольку карьера канадца, по очевидным причинам, продлится дольше.

Алонсо подсказывал Строллу, как адаптировать настройки болида по ходу Гран-при Азербайджана, и переговоры попали в эфир телетрансляции.

«Мы много общаемся по ходу уик-энда, начиная с четверга – у нас обоих уже был опыт выступлений на этой трассе, опыт работы в трафике, так что мы обсуждали, как будем действовать, каким будет план для каждой из машин.

Если во время гонки мы чувствуем в работе машины что-то, о чем мы не говорили при подготовке, и кто-то получает информацию, которая может помочь другой машине, то мы разумеется сообщаем об этом команде, это нормально.

Так случалось и раньше. Я знаю, что буду выступать в «Формуле-1» еще несколько лет, но этих лет будет не так много. В то время как Лансу нужно будет вести за собой эту команду в ближайшие 10-15 лет. Так что да, я надеюсь, что в ближайшие пару лет смогу помочь Лансу», – рассказал Алонсо.

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3 комментария

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Schiaff1no
Ответ Совесть Черданцева
Фраза вырвана из контекста. На самом деле Алонсо будет выступать пару десятков лет
Он про Астон Мартин говорит
+5
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Совесть Черданцева
Фраза вырвана из контекста. На самом деле Алонсо будет выступать пару десятков лет
+4
-1
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Luca di Montezemolo
Ну не поедет стролл никогда на уровне, про который говорят подчинённые его отца, даже до уровня условного Халка ему далеко, да не латифи конечно, но тем не менее уровень не может сильно вырасти уже, у него накат приличный уже. Неужели стролл старший будет ещё столько лет ждать и надеяться на титул, да его алонсо разгромит в этом году.
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