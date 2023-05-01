Фернандо Алонсо о помощь Строллу с настройками в Баку: «Я буду выступать еще пару лет, Лансу же нужно будет вести команду за собой 10-15 лет»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что старается помогать своему напарнику Лансу Строллу, поскольку карьера канадца, по очевидным причинам, продлится дольше.
Алонсо подсказывал Строллу, как адаптировать настройки болида по ходу Гран-при Азербайджана, и переговоры попали в эфир телетрансляции.
«Мы много общаемся по ходу уик-энда, начиная с четверга – у нас обоих уже был опыт выступлений на этой трассе, опыт работы в трафике, так что мы обсуждали, как будем действовать, каким будет план для каждой из машин.
Если во время гонки мы чувствуем в работе машины что-то, о чем мы не говорили при подготовке, и кто-то получает информацию, которая может помочь другой машине, то мы разумеется сообщаем об этом команде, это нормально.
Так случалось и раньше. Я знаю, что буду выступать в «Формуле-1» еще несколько лет, но этих лет будет не так много. В то время как Лансу нужно будет вести за собой эту команду в ближайшие 10-15 лет. Так что да, я надеюсь, что в ближайшие пару лет смогу помочь Лансу», – рассказал Алонсо.
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