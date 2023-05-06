Ральф Шумахер: «Очевидно, Ферстаппен хочет нового напарника. Перес знает, что его время в «Ред Булл» истекает»

Теги возможные переходы Льюис Хэмилтон Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Ральф Шумахер рассказал о желании Макса Ферстаппена избавиться от Серхио Переса.

Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» утверждает, что лидер «Ред Булл» намерен заполучить нового партнера по команде. После победы Переса на Гран-при Азербайджана разрыв между гонщиками сократился до шести очков.

«Ситуация трудная, и для меня очевидно, что сторона Ферстаппена хочет нового напарника. Я слышу такие слухи повсюду.

На мой взгляд, Перес знает о проблеме – его время в «Ред Булл» истекает. Он сражается за то, чтобы находиться в группе лидеров, выигрывать гонки, претендовать на титул. Напарник всегда будет твоим главным конкурентом, и кто знает, какие возможности появятся в дальнейшем. Все мы видим, как быстро поменялась ситуация для Льюиса Хэмилтона.

Поэтому Серхио становится более эгоистичным, а Макс Ферстаппен – не тот человек, который имеет право жаловаться на эгоизм. Макс выступает очень здорово, справедливо является первым номером команды и четко очерчивает свою территорию. Быть его напарником точно нелегко – я бы этого не хотел», – заявил Ральф.

Ранее Шумахер называл в качестве потенциальных сменщиков Переса пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду и третьего гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо.

Ральф Шумахер: «Много слухов о будущем Переса. Он и Ферстаппен не ладят, у «Ред Булл» есть Цунода, Риккардо, пилоты на рынке»

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17 комментариев

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Рнпрл Аари
Ральф "фигню несу" Шумахер, Максу по большому счету нет разницы кто в напарниках, объективно Перес ему не ровня
+24
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+19
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Gonshic
Ральф болтун знатный, сплетни вокруг Ф1 разводит по бабски ))))))))
+20
-2
+18
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Mortimer1
Ральф пытается Мика пристроить в РБ? Лол)
+12
-4
+8
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Хрен Винтов
Ну чё, Ральф, всё логично... РБ же наср...ть с высокой колокольни на Кубок конструкторов. Они же Переса брали, чтоб он вторикеллил.
А теперь, когда он "поехал" и приносит очки и дубли - его надо срочно списать.
Всё именно так, Ральфи...
+11
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+7
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LetTong
Перес тупо медленнее Макса. Было бы 23 городских гонок, обсуждали бы борьбу за титул. А так на негородских трассах Чеко на пол секунды медленнее
+7
-2
+5
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Mortimer1
Ответ Михаил Блинов
Всём и так понятно, что тапку нужен подносчик снарядов, а не конкурент. Я бы посмотрел на Переса в Феррари или Альпин.
Не думаю что Макс рассматривает Переса как конкурента и угрозу)
+8
-4
+4
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d-kniga
Ну тут Ральф не прав. Не понимаю, чего он постоянно накидывает на эту тему.. Я бы на его месте про разлад в Мерсах размышлял - в теории освободилось бы место для Мика
+6
-4
+2
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grag68
Если уж середняк Перес тапка не устраивает, то я уж не знаю кто ему нужен. Ну понятно, что ни Хэма, ни Расселла ни Леклерк в напарниках у него никогда не будет, чел идёт четко по стопам Шумахера, нужно искать своего баррика
+8
-7
+1
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Alex Sin
Ответ grag68
Если уж середняк Перес тапка не устраивает, то я уж не знаю кто ему нужен. Ну понятно, что ни Хэма, ни Расселла ни Леклерк в напарниках у него никогда не будет, чел идёт четко по стопам Шумахера, нужно искать своего баррика
Боттаса.)
+2
-1
+1
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Кирилл Конопельченко
Какая чушь🤦🏻. Мексиканец максимально помогает команде выиграть кубок конструкторов. Один шлёпок без хорошего напарника не справится, да это именно его команда…но команда не огорчится если чемпионом станет Чеко. Да и Макс на несколько голов сильнее.
+3
-3
0
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Рнпрл Аари
Ответ Посторонним В
Только не макаронника. Реально этот беглец по командам за чеками не заслужил подарок в виде сильного болида под жопой.
Макаронник???
0
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0
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Владимир
Ответ Рнпрл Аари
Макаронник???
Намекается на итальянское происхождение Рика видимо)
0
0
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