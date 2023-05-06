Ральф Шумахер: «Очевидно, Ферстаппен хочет нового напарника. Перес знает, что его время в «Ред Булл» истекает»

Ральф Шумахер рассказал о желании Макса Ферстаппена избавиться от Серхио Переса.

Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» утверждает, что лидер «Ред Булл» намерен заполучить нового партнера по команде. После победы Переса на разрыв между гонщиками сократился до шести очков.

«Ситуация трудная, и для меня очевидно, что сторона Ферстаппена хочет нового напарника. Я слышу такие слухи повсюду.

На мой взгляд, Перес знает о проблеме – его время в «Ред Булл» истекает. Он сражается за то, чтобы находиться в группе лидеров, выигрывать гонки, претендовать на титул. Напарник всегда будет твоим главным конкурентом, и кто знает, какие возможности появятся в дальнейшем. Все мы видим, как быстро поменялась ситуация для .

Поэтому Серхио становится более эгоистичным, а – не тот человек, который имеет право жаловаться на эгоизм. Макс выступает очень здорово, справедливо является первым номером команды и четко очерчивает свою территорию. Быть его напарником точно нелегко – я бы этого не хотел», – заявил Ральф.

Ранее Шумахер называл в качестве потенциальных сменщиков Переса пилота « » Юки Цуноду и третьего гонщика «Ред Булл» .

Ральф Шумахер: «Много слухов о будущем Переса. Он и Ферстаппен не ладят, у «Ред Булл» есть Цунода, Риккардо, пилоты на рынке»

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