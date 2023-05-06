Илон Маск посетил «Ред Булл» на Гран-при Майами, Джефф Безос – «Макларен»

Предприниматель Илон Маск приехал на .

Босс SpaceX и Tesla посетил боксы « ».

Другой бывший богатейший человек мира и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос появился на пит-уолл « ».

Ранее пилот « » Льюис Хэмилтон сообщал о своем разговоре с Маском: семикратный чемпион «Формулы-1» заверил бизнесмена, что готов отправиться в космос.

Уик-энд во Флориде посетили и многие другие знаменитости – в частности, Шакира, Майк Тайсон, Серена Уильямс и Роджер Федерер.

Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»

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Фото: соцсети «Ред Булл», соцсети «Формулы-1»