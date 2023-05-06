Илон Маск посетил «Ред Булл» на Гран-при Майами, Джефф Безос – «Макларен»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл бизнес Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Илон Маск Авто

Предприниматель Илон Маск приехал на Гран-при Майами.

Босс SpaceX и Tesla посетил боксы «Ред Булл».

Другой бывший богатейший человек мира и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос появился на пит-уолл «Макларена».

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщал о своем разговоре с Маском: семикратный чемпион «Формулы-1» заверил бизнесмена, что готов отправиться в космос.

Уик-энд во Флориде посетили и многие другие знаменитости – в частности, Шакира, Майк Тайсон, Серена Уильямс и Роджер Федерер.

Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»

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Фото: соцсети «Ред Булл», соцсети «Формулы-1»

5 комментариев

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Анатолий Зубков
Маск по ходу готовит звездолёт для сэра. Знает, в какую команду надо прийти, чтобы скопировать его проект.
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irs118return
Ответ Анатолий Зубков
Маск по ходу готовит звездолёт для сэра. Знает, в какую команду надо прийти, чтобы скопировать его проект.
да на кой ему здался Люся, наооборот, я думаю после знакомства с ним он и не пришёл в мерседес, а пошел в Редбул к людям у кого есть ум, интелект) )
+17
-7
+10
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Jurgen Klinsmann
Ответ irs118return
да на кой ему здался Люся, наооборот, я думаю после знакомства с ним он и не пришёл в мерседес, а пошел в Редбул к людям у кого есть ум, интелект) )
может пошел с ньюи познакомиться, для обмена опытом так сказать)
+3
0
+3
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irs118return
Ответ Jurgen Klinsmann
может пошел с ньюи познакомиться, для обмена опытом так сказать)
Вполне возможно)
0
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5hxrb7mywu
Ответ Jurgen Klinsmann
может пошел с ньюи познакомиться, для обмена опытом так сказать)
Сравнил Маска с Ньюи
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