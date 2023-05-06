Илон Маск посетил «Ред Булл» на Гран-при Майами, Джефф Безос – «Макларен»
Предприниматель Илон Маск приехал на Гран-при Майами.
Босс SpaceX и Tesla посетил боксы «Ред Булл».
Другой бывший богатейший человек мира и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос появился на пит-уолл «Макларена».
Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщал о своем разговоре с Маском: семикратный чемпион «Формулы-1» заверил бизнесмена, что готов отправиться в космос.
Уик-энд во Флориде посетили и многие другие знаменитости – в частности, Шакира, Майк Тайсон, Серена Уильямс и Роджер Федерер.
Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»
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