У Алонсо 4 подиума в 5 гонках за «Астон Мартин»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум.
Двукратный чемпион мира завершил Гран-при Майами третьим. На той же позиции испанец финишировал в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии.
После перехода в «Астон Мартин» Алонсо завоевывал подиумы во всех гонках, не считая Гран-при Азербайджана – там Фернандо стал четвертым. Всего на счету пилота 101 подиум в «Ф-1» – это шестой показатель в истории. Еще два призовых места позволят новичку «Астон Мартин» сравняться с чемпионом сезона-2007 Кими Райкконеном.
В личном зачете Алонсо занимает третью строчку, уступая лишь напарникам по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.
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