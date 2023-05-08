У Алонсо 4 подиума в 5 гонках за «Астон Мартин»

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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум.

Двукратный чемпион мира завершил Гран-при Майами третьим. На той же позиции испанец финишировал в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии.

После перехода в «Астон Мартин» Алонсо завоевывал подиумы во всех гонках, не считая Гран-при Азербайджана – там Фернандо стал четвертым. Всего на счету пилота 101 подиум в «Ф-1» – это шестой показатель в истории. Еще два призовых места позволят новичку «Астон Мартин» сравняться с чемпионом сезона-2007 Кими Райкконеном.

В личном зачете Алонсо занимает третью строчку, уступая лишь напарникам по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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6 комментариев

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Рнпрл Аари
Ещё бы Стролл тянул его уровень а то в КК второе место один Алонсо не удержит
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бндэщ
Ответ Рнпрл Аари
Ещё бы Стролл тянул его уровень а то в КК второе место один Алонсо не удержит
в КК катастрофа, Мерседес догоняет , и Лансу нужно вотчто бы то ни стало проснуться и приезжать в очки., ибо команда Антон Мартин заслуживает в целом того же, что получает Алонсо единолично - успеха в чемпионате.
+8
-1
+7
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badaboom
гениальный дед современности вместе с Леброном и Месси
+13
-7
+6
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London.is.blue
🐐
+6
-1
+5
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Рнпрл Аари
Ответ бндэщ
в КК катастрофа, Мерседес догоняет , и Лансу нужно вотчто бы то ни стало проснуться и приезжать в очки., ибо команда Антон Мартин заслуживает в целом того же, что получает Алонсо единолично - успеха в чемпионате.
Вот и я о том, подиумы это конечно хорошо но КК важнее
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Alex Sin
Как оказывается сильны Испанские пенсионеры.
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-1
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