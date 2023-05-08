У Алонсо 4 подиума в 5 гонках за «Астон Мартин»

Гонщик «Астон Мартин» вернулся на подиум.

Двукратный чемпион мира завершил третьим. На той же позиции испанец финишировал в , Саудовской Аравии и Австралии.

После перехода в « » Алонсо завоевывал подиумы во всех гонках, не считая – там Фернандо стал четвертым. Всего на счету пилота 101 подиум в «Ф-1» – это шестой показатель в истории. Еще два призовых места позволят новичку «Астон Мартин» сравняться с чемпионом сезона-2007 Кими Райкконеном.

В личном зачете Алонсо занимает третью строчку, уступая лишь напарникам по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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