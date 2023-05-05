Брэд Питт проедет в болиде с мотором «Ф-2» в рамках Гран-при Великобритании, но не выступит в гонке из-за отсутствия суперлицензии

Теги Гран-при Великобритании ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Формула-2 Брэд Питт фильмы Том Круз Авто

Американский актер Брэд Питт не поучаствует в Гран-при Великобритании вместе с другими гонщиками «Формулы-1», как сообщалось ранее.

Канал ESPN передал, что Питт «будет пилотировать актуальную машину «Ф-1» вместе с остальным пелотоном в Сильверстоуне в рамках съемок фильма. Режиссеры Джерри Брукхаймер и Джозеф Косински выставят «11-ю команду», чтобы проводить съемки на трассе в оставшейся части сезона».

Фильм расскажет историю гонщика «Ф-1», роль которого сыграет голливудская звезда. Сопродюсером картины является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Информация ESPN не подтвердилась – Питт не будет делить трассу с другими пилотами, а проедет круги в одиночестве. Издание RacingNews365 делится подробностями: 59-летний актер сядет за руль болида, созданного «Мерседесом», с мотором «Формулы-2». Машина будет оборудована одной из самых маленьких 6K-камер в мире.

Также сообщается, что еще один актер мирового уровня Том Круз, известный выполнением различных трюков, якобы предложил свои услуги в качестве дублера. Тем не менее, ни Круз, ни Питт не смогут выехать на трек в официальной сессии «Ф-1» из-за отсутствия суперлицензии ФИА.

Брэду Питту разрешили проехать круг в болиде перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма (The Sun)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daedalus
Ага, только из-за отсутствия суперлицензии, а так бы выступил.
Бредовая новость, высосанная из пальца.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Так в чём проблема? Посадите в качестве дублёра Алонсо. Тут сам Бог велел с болидом формулы-1, в котором двигатель из формулы-2.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
в инете уже куча мемов, как бред Питт пилотирует, от супервождения до супераварий
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daedalus
Ответ Рнпрл Аари
А Круз то вроде на РБ проехал только не по треку
Он гонялся в конце восьмидесятых в команде Пола Ньюмана на Ниссане 300z и выиграл четыре гонки из 16, так что в дополнение ко всему он еще и вполне себе неплохой гонщик.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
А Круз то вроде на РБ проехал только не по треку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дудников
Терзают смутные сомнения касательно сюжета. Брэд Питт сына Сталлоне будет играть? Гонщик: продолжение. А Баста сделает ремикс своей «Сансары» для заглавной темы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Daedalus
Ага, только из-за отсутствия суперлицензии, а так бы выступил. Бредовая новость, высосанная из пальца.
Ну, а что? Дебют в 59 лет. Вполне нормально для Голливуда!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Иван Алейников
Ну, а что? Дебют в 59 лет. Вполне нормально для Голливуда!
Сталлоне в Гонщике было 55. Схожесть есть. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удав
Ответ Luca di Montezemolo
Если бы кстати хотели снять фильм про расизм, блм и прочее а там такое любят сейчас, то вот есть готовый сценарий 21 года, даже придумывать ничего не надо, там злодеев расистов мошенников дофига, один старик бредни чего стоит со своими не достоин побить рекорд шумахера, должен был уйти в отставку, и тот же бредни надеюсь фет( макс) побьют рекорд шумахера, а также уорвик дилер хонды со своей последней белой надеждой максом, маси, хорнер , марко, тодт, уитли, семейство читерстапеннов, еще и тема читерства и прощение ручной фиа за этим, да самое тошнотворное мыльцо про расизм просто ниочем будет по сравнению с этим, зрители будут плеваться и говорить такого не бывает.
Видимо про что-то другое снимать будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий