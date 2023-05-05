Брэд Питт проедет в болиде с мотором «Ф-2» в рамках Гран-при Великобритании, но не выступит в гонке из-за отсутствия суперлицензии

Американский актер Брэд Питт не поучаствует в Гран-при Великобритании вместе с другими гонщиками «Формулы-1», как сообщалось ранее.

Канал ESPN передал, что Питт «будет пилотировать актуальную машину «Ф-1» вместе с остальным пелотоном в Сильверстоуне в рамках съемок фильма. Режиссеры Джерри Брукхаймер и Джозеф Косински выставят «11-ю команду», чтобы проводить съемки на трассе в оставшейся части сезона».

Фильм расскажет историю гонщика «Ф-1», роль которого сыграет голливудская звезда. Сопродюсером картины является пилот « » .

Информация ESPN не подтвердилась – Питт не будет делить трассу с другими пилотами, а проедет круги в одиночестве. Издание RacingNews365 делится подробностями: 59-летний актер сядет за руль болида, созданного «Мерседесом», с мотором «Формулы-2». Машина будет оборудована одной из самых маленьких 6K-камер в мире.

Также сообщается, что еще один актер мирового уровня Том Круз, известный выполнением различных трюков, якобы предложил свои услуги в качестве дублера. Тем не менее, ни Круз, ни Питт не смогут выехать на трек в официальной сессии «Ф-1» из-за отсутствия суперлицензии ФИА.

Брэду Питту разрешили проехать круг в болиде перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма (The Sun)

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