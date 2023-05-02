Энтони Дэвидсон: «Пересу нужно взять пример с Росберга-2016 и перестать быть хорошим парнем»

Энтони Дэвидсон дал совет Серхио Пересу в борьбе с Максом Ферстаппеном.

Перес выиграл и сократил отставание от напарника по «Ред Булл» до шести баллов. По мнению , Серхио стоит воспользоваться приемами чемпиона мира 2016 года .

«Нужно взять пример с Росберга-2016. Я всегда говорил своим бывшим боссам в «Ф-1», что был слишком хорошим, и это мешало мне стать более сильным гонщиком. Я всегда был скорее командным игроком.

Полагаю, Серхио пора перестать быть хорошим парнем. Он должен влезть под кожу, раздражать – это его момент. Может, это единственный шанс. Он в шести очках позади после четырех гонок и смотрится здорово. Не думаю, что у Серхио получится в этом сезоне, если он будет играть в хорошего парня.

Похоже, новая машина «Ред Булл» подходит ему лучше [предыдущей], он все больше осваивается в команде и в болиде. Требуется время, и порой нужно поменять всего несколько вещей, и пилот начинает чувствовать машину и извлекать максимум. Мне кажется, он понимает, что находится в этой точке», – сообщил эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

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