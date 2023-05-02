Энтони Дэвидсон: «Пересу нужно взять пример с Росберга-2016 и перестать быть хорошим парнем»

Теги Ред Булл Нико Росберг Энтони Дэвидсон Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Энтони Дэвидсон дал совет Серхио Пересу в борьбе с Максом Ферстаппеном.

Перес выиграл Гран-при Азербайджана и сократил отставание от напарника по «Ред Булл» до шести баллов. По мнению Дэвидсона, Серхио стоит воспользоваться приемами чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.

«Нужно взять пример с Росберга-2016. Я всегда говорил своим бывшим боссам в «Ф-1», что был слишком хорошим, и это мешало мне стать более сильным гонщиком. Я всегда был скорее командным игроком.

Полагаю, Серхио пора перестать быть хорошим парнем. Он должен влезть Максу Ферстаппену под кожу, раздражать – это его момент. Может, это единственный шанс. Он в шести очках позади после четырех гонок и смотрится здорово. Не думаю, что у Серхио получится в этом сезоне, если он будет играть в хорошего парня.

Похоже, новая машина «Ред Булл» подходит ему лучше [предыдущей], он все больше осваивается в команде и в болиде. Требуется время, и порой нужно поменять всего несколько вещей, и пилот начинает чувствовать машину и извлекать максимум. Мне кажется, он понимает, что находится в этой точке», – сообщил эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

Ральф Шумахер: «Много слухов о будущем Переса. Он и Ферстаппен не ладят, у «Ред Булл» есть Цунода, Риккардо, пилоты на рынке»

Тед Кравиц: «Хорнер словно сказал Ферстаппену: «Не переживай, «Ред Булл» ставит на тебя в борьбе за титул, Пересу повезло»

5 комментариев

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dw4xbhdgb8
Ответ Великий Алонсо
Да, у нашего Люси до сих пор пердак с 2016 не остыл...
А у нашего Фернандо с 2007…
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Великий Алонсо
Да, у нашего Люси до сих пор пердак с 2016 не остыл...
+1
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Семен Клейменов
Макс всё-таки непосредственный и более прямолинейный, да Хорнер с Марко не чета Вольффу с Лаудой.

Вряд ли будут такие же mind games, как у Нико с Льюисом.
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rjzdnn2jgz
Ответ Великий Алонсо
Да, у нашего Люси до сих пор пердак с 2016 не остыл...
А у Алонсо еще с 2007 горит синим пламенем
+1
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