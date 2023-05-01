Берни Экклстоун: «Шумахер должен забыть о «Ф-1» и думать об альтернативах»

Берни Экклстоун предложил Мику Шумахеру проститься с надеждами на «Формулу-1».

После двух сезонов в « » Мик стал резервным пилотом « ». Бывший руководитель «Ф-1» уверен, что шансы на возвращение к роли основного гонщика ничтожны.

«Он должен забыть о своей мечте – все мы рано или поздно просыпаемся. Надо забыть об этом, начать думать об альтернативах и переключиться на них», – заявил Экклстоун.

отметил, что единственная надежда могла бы заключаться в поддержке со стороны руководителя « » Кристиана Хорнера. В то же время Экклстоун подчеркнул, что даже в этом случае не видит реалистичных шансов на попадание на стартовую решетку в 2024 году.

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