Берни Экклстоун: «Шумахер должен забыть о «Ф-1» и думать об альтернативах»

Теги Берни Экклстоун Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Авто

Берни Экклстоун предложил Мику Шумахеру проститься с надеждами на «Формулу-1».

После двух сезонов в «Хаасе» Мик стал резервным пилотом «Мерседеса». Бывший руководитель «Ф-1» уверен, что шансы на возвращение к роли основного гонщика ничтожны.

«Он должен забыть о своей мечте – все мы рано или поздно просыпаемся. Надо забыть об этом, начать думать об альтернативах и переключиться на них», – заявил Экклстоун.

Берни отметил, что единственная надежда Шумахера могла бы заключаться в поддержке со стороны руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В то же время Экклстоун подчеркнул, что даже в этом случае не видит реалистичных шансов на попадание на стартовую решетку в 2024 году.

Шумахер начнет помогать Хэмилтону и Расселлу с настройками на уик-энды (AMuS)

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Доктор может только вместо Де Вриса посадить и то не факт, в Ф2 тоже немало пилотов из академии РБ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий