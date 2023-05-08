Шарль Леклер: «Феррари» сильна в квалификациях, но в гонках безумные проблемы»

Шарль Леклер высказался после разочаровывающего Гран-при Майами.

Гонщик « » стал лишь седьмым, пропустив в конце заезда из « », в то время как еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс финишировал пятым.

«У нас весь день трудности. Очень похоже на начало сезона: мы сильны в квалификациях, но в гонках у нас безумные проблемы.

У нашего болида крайне узкое рабочее окно. Если немного за него выходишь, последствия для баланса огромны. И все меняется от поворота к повороту. В одном повороте ты можешь испытывать огромную недостаточную поворачиваемость, в следующем – огромную избыточную поворачиваемость. Это неидеальная ситуация, трудно обрести уверенность в машине.

Кроме этого, сегодня мой болид сильно заземлялся по какой-то причине. Пока у меня нет объяснения, надо будет проверить. В данный момент нам не хватает стабильности.

Предстоит большая работа. Проблемы в гонках у нас уже давно, нужны решения. «Мерседес» быстр в гонках, « » быстр, « » тоже смотрится неплохо. Все, что я могу сказать: впереди много работы, нам нужно что-то найти», – заявил Леклер Sky Sports после финиша.

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Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2023