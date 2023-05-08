Шарль Леклер: «Феррари» сильна в квалификациях, но в гонках безумные проблемы»
Шарль Леклер высказался после разочаровывающего Гран-при Майами.
Гонщик «Феррари» стал лишь седьмым, пропустив в конце заезда Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», в то время как еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс финишировал пятым.
«У нас весь день трудности. Очень похоже на начало сезона: мы сильны в квалификациях, но в гонках у нас безумные проблемы.
У нашего болида крайне узкое рабочее окно. Если немного за него выходишь, последствия для баланса огромны. И все меняется от поворота к повороту. В одном повороте ты можешь испытывать огромную недостаточную поворачиваемость, в следующем – огромную избыточную поворачиваемость. Это неидеальная ситуация, трудно обрести уверенность в машине.
Кроме этого, сегодня мой болид сильно заземлялся по какой-то причине. Пока у меня нет объяснения, надо будет проверить. В данный момент нам не хватает стабильности.
Предстоит большая работа. Проблемы в гонках у нас уже давно, нужны решения. «Мерседес» быстр в гонках, «Астон Мартин» быстр, «Альпин» тоже смотрится неплохо. Все, что я могу сказать: впереди много работы, нам нужно что-то найти», – заявил Леклер Sky Sports после финиша.
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А так, то что было вчера, это п.....
Не случайно машину в поворотах срывало, стабильного прижима нет.
Ну эта модификация и так не жилец, ждем обновлений.
В принципе похожая история у Макларена - различие трасс в Баку и Майями дало точно такой же результат.
Вот и результат
может машину плохо собрали после Аварии.
Но Феррари вообще странная машина,по идее должна быть второй учитывая что у машины норм прижим и мотор лучше чем у мерса,но по факту на трассе в трёх гран при из 5 они были четвертыми.
Но в целом, Красные, Мерины и Астоны конкурентоспособны относительно друг друга. Очень жаль, что квала разделила их всех.