Шарль Леклер: «Феррари» сильна в квалификациях, но в гонках безумные проблемы»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Гран-при Майами Альпин Авто

Шарль Леклер высказался после разочаровывающего Гран-при Майами.

Гонщик «Феррари» стал лишь седьмым, пропустив в конце заезда Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», в то время как еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс финишировал пятым.

«У нас весь день трудности. Очень похоже на начало сезона: мы сильны в квалификациях, но в гонках у нас безумные проблемы.

У нашего болида крайне узкое рабочее окно. Если немного за него выходишь, последствия для баланса огромны. И все меняется от поворота к повороту. В одном повороте ты можешь испытывать огромную недостаточную поворачиваемость, в следующем – огромную избыточную поворачиваемость. Это неидеальная ситуация, трудно обрести уверенность в машине.

Кроме этого, сегодня мой болид сильно заземлялся по какой-то причине. Пока у меня нет объяснения, надо будет проверить. В данный момент нам не хватает стабильности.

Предстоит большая работа. Проблемы в гонках у нас уже давно, нужны решения. «Мерседес» быстр в гонках, «Астон Мартин» быстр, «Альпин» тоже смотрится неплохо. Все, что я могу сказать: впереди много работы, нам нужно что-то найти», – заявил Леклер Sky Sports после финиша.

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16 комментариев

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Scorpio
Как можно было деградировать от стабильно взятого 3 места в Баку до невероятной борьбы СОРОК КРУГОВ с Хаасом?
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Birdman
Угадайте, с одной попытки, единственную команду которая сливает своему прошлогоднему болиду и позорит всю Италию
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Илья Маслов
Ответ Scorpio
Это понятно, но это красное ведро с блевантином Хаас 40 кругов возил на хвосте, а не бычки или АМ
Ждем имолу,надеюсь там исправят ситуацию и будут бороться за подиумы
А так, то что было вчера, это п.....
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doctor.morge
Да, специфический вид галопирования вернулся, как только снова попробовали чуть настроить для прижима. В итоге просвет нестабильный, подвеска не работает, днище все время ложилось на асфальт.
Не случайно машину в поворотах срывало, стабильного прижима нет.
Ну эта модификация и так не жилец, ждем обновлений.

В принципе похожая история у Макларена - различие трасс в Баку и Майями дало точно такой же результат.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Удивительно. Фанаты Хэмильтона, подчеркну - не Мерседеса, рассказывают на ветке как бы о проблемах Феррари, но при этом читается это все как очередной плачь о проблемах Мерседеса. :)) Ну как так? При этом реальность такова, что Феррари, АМ и Мерседес по прежнему на одинаковом уровне примерно.
то есть когда Леклер опередил Алонсо на секунду в гонке вы говорили что Феррари уже быстрее астонов и мерсов,а когда Алонсо опередил Леклера на 25секунд то они примерно на одинаковом уровне?
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Илья Маслов
Ответ Scorpio
Как можно было деградировать от стабильно взятого 3 места в Баку до невероятной борьбы СОРОК КРУГОВ с Хаасом?
Трасса не с тупыми прямыми, как в баку
Вот и результат
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<~Inter~>
Ответ Scorpio
Как можно было деградировать от стабильно взятого 3 места в Баку до невероятной борьбы СОРОК КРУГОВ с Хаасом?
Шарлю заменили днище с крылом и что-то видимо напортачили
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Jack 13th
Ответ Scorpio
Как можно было деградировать от стабильно взятого 3 места в Баку до невероятной борьбы СОРОК КРУГОВ с Хаасом?
Машина была неисправна. Не тупите.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Уже 5 гонок прошло и все предельно ясно по общему темпу, если что. Кстати, в Майами Феррари, Мерсы и Астоны были все на уровне. И заруба была бы серьезная, если бы Леклер, Рассел и особенно Хэмильтон со Строллом квалы не завалили.
только вот леклер даже Магнуссена пропустил хотя на старте прошёл его и темпа у него не было совсем,ехал в темпе хааса и Альпина.
может машину плохо собрали после Аварии.
Но Феррари вообще странная машина,по идее должна быть второй учитывая что у машины норм прижим и мотор лучше чем у мерса,но по факту на трассе в трёх гран при из 5 они были четвертыми.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
только вот леклер даже Магнуссена пропустил хотя на старте прошёл его и темпа у него не было совсем,ехал в темпе хааса и Альпина. может машину плохо собрали после Аварии. Но Феррари вообще странная машина,по идее должна быть второй учитывая что у машины норм прижим и мотор лучше чем у мерса,но по факту на трассе в трёх гран при из 5 они были четвертыми.
Там туда сюда все гуляет в зависимости от расхода резины. В Майами было жарко, это не подходит Феррари и Мерсам походу для длинных дистанций.
Но в целом, Красные, Мерины и Астоны конкурентоспособны относительно друг друга. Очень жаль, что квала разделила их всех.
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