Ральф Шумахер: «Много слухов о будущем Переса. Он и Ферстаппен не ладят, у «Ред Булл» есть Цунода, Риккардо, пилоты на рынке»

Ральф Шумахер считает, что «Ред Булл» может попрощаться с Серхио Пересом.

Контракт Переса истекает в конце 2024 года. По мнению , отношения Чеко и неидеальны, что может привести к разрыву.

В Баку мексиканский пилот одержал победу и сократил отставание от напарника до шести очков.

«В Азербайджане Серхио Перес выступил сильно, и у него есть потенциал время от времени быть быстрее Макса Ферстаппена. Но не думаю, что он обладает стабильностью Ферстаппена, если речь о чемпионской гонке. Кроме того, он порой допускает ошибки под давлением, если машина ему не по нраву. Ферстаппен так не ошибается, поэтому, полагаю, по итогам года будет выше.

В паддоке много слухов по поводу будущего Переса. У « » есть варианты: есть , по-прежнему рядом, есть и пилоты на рынке.

Если отношения между Ферстаппеном и Пересом проблемные, есть смысл проститься с мексиканцем. Если присмотреться, видно, что напарники не особо ладят. А когда гонщики не ладят, это сильно вредит команде», – заключил эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1».

Макс Ферстаппен о борьбе с Пересом: «В этом сезоне мы в основном гонялись на трассах, где важны разгон и торможение»

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло