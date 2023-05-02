Ральф Шумахер: «Много слухов о будущем Переса. Он и Ферстаппен не ладят, у «Ред Булл» есть Цунода, Риккардо, пилоты на рынке»

Теги возможные переходы Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Ральф Шумахер считает, что «Ред Булл» может попрощаться с Серхио Пересом.

Контракт Переса истекает в конце 2024 года. По мнению Шумахера, отношения Чеко и Макса Ферстаппена неидеальны, что может привести к разрыву.

В Баку мексиканский пилот одержал победу и сократил отставание от напарника до шести очков.

«В Азербайджане Серхио Перес выступил сильно, и у него есть потенциал время от времени быть быстрее Макса Ферстаппена. Но не думаю, что он обладает стабильностью Ферстаппена, если речь о чемпионской гонке. Кроме того, он порой допускает ошибки под давлением, если машина ему не по нраву. Ферстаппен так не ошибается, поэтому, полагаю, по итогам года будет выше.

В паддоке много слухов по поводу будущего Переса. У «Ред Булл» есть варианты: есть Юки Цунода, Даниэль Риккардо по-прежнему рядом, есть и пилоты на рынке.

Если отношения между Ферстаппеном и Пересом проблемные, есть смысл проститься с мексиканцем. Если присмотреться, видно, что напарники не особо ладят. А когда гонщики не ладят, это сильно вредит команде», – заключил эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1».

Макс Ферстаппен о борьбе с Пересом: «В этом сезоне мы в основном гонялись на трассах, где важны разгон и торможение»

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло

3 комментария

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Ascari
Рубенс Баррикелло тоже иногда был быстрее М.Шумахера. 2-4 раза по ходу сезона. Но этого не достаточно для того,чтоб навязать борьбу за титул. Вот и Перес так же.
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ALMANAC
Цунода, Риккардо, хм, есть и пилоты на рынке, хм, Шумахер! Мик! Обратите внимание на этот талант!!!
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Антон
Ральф Бабка. Напарники вообще редко ладят, это обычное явление. Напарник - главный соперник. Тем более когда за чемпионство. Такие "прогнозы" любой может делать.
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