Ферстаппен сравнялся с Феттелем по победам за «Ред Булл»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» третьей в сезоне и 38-й в карьере.

Макс, одержавший все свои победы в составе «Ред Булл», сравнялся по количеству выигранных гонок за австрийскую команду с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

Чаще в составе одной команды побеждали лишь Льюис Хэмилтон в «Мерседесе» (82) и Михаэль Шумахер в «Феррари» (72).

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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1 комментарий

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Дмитрий Васин
Таким темпом к году 27му может и Льюиса обогнать
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