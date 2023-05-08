Ферстаппен сравнялся с Феттелем по победам за «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Майами.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» третьей в сезоне и 38-й в карьере.

Макс, одержавший все свои победы в составе « », сравнялся по количеству выигранных гонок за австрийскую команду с четырехкратным чемпионом мира .

Чаще в составе одной команды побеждали лишь в « » (82) и Михаэль Шумахер в «Феррари» (72).

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram