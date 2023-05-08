Ферстаппен сравнялся с Феттелем по победам за «Ред Булл»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами.
Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» третьей в сезоне и 38-й в карьере.
Макс, одержавший все свои победы в составе «Ред Булл», сравнялся по количеству выигранных гонок за австрийскую команду с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
Чаще в составе одной команды побеждали лишь Льюис Хэмилтон в «Мерседесе» (82) и Михаэль Шумахер в «Феррари» (72).
Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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