Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»
Алексей Попов выдвинул теорию по поводу агрессивного поведения Макса Ферстаппена.
Гонщик «Ред Булл» назвал соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла «придурком» и «принцессой» после контакта в спринте на Гран-при Азербайджана.
«Я считаю, что это некий заранее заряд психологической борьбы: сильный гонщик должен сразу обозначить свою территорию, как хищники в лесу. И Макс думает: ладно, Льюис [Хэмилтон] уже на спаде, Расселл, наоборот, на подъеме, будет серьезным соперником, как только машина поедет, надо заранее [сделать так], чтобы он меня боялся. Надо на него наехать, извините за выражение, чтобы он в следующий раз думал.
Расселла я не оправдываю ни в коем случае, он действительно был виноват в этом контакте, 100 процентов, просто это можно было по-разному потом отыграть. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал.
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это на будущее элемент психологической борьбы», – рассказал российский комментатор «Формулы-1».
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