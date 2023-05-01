Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»

Алексей Попов выдвинул теорию по поводу агрессивного поведения Макса Ферстаппена.

Гонщик « » назвал соперника из « » «придурком» и «принцессой» после контакта в спринте на .

«Я считаю, что это некий заранее заряд психологической борьбы: сильный гонщик должен сразу обозначить свою территорию, как хищники в лесу. И Макс думает: ладно, [Хэмилтон] уже на спаде, Расселл, наоборот, на подъеме, будет серьезным соперником, как только машина поедет, надо заранее [сделать так], чтобы он меня боялся. Надо на него наехать, извините за выражение, чтобы он в следующий раз думал.

Расселла я не оправдываю ни в коем случае, он действительно был виноват в этом контакте, 100 процентов, просто это можно было по-разному потом отыграть. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это на будущее элемент психологической борьбы», – рассказал российский комментатор «Формулы-1».

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