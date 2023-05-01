Алексей Попов: «Ферстаппен наехал на Расселла заранее, чтобы тот боялся. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Алексей Попов Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Алексей Попов выдвинул теорию по поводу агрессивного поведения Макса Ферстаппена.

Гонщик «Ред Булл» назвал соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла «придурком» и «принцессой» после контакта в спринте на Гран-при Азербайджана.

«Я считаю, что это некий заранее заряд психологической борьбы: сильный гонщик должен сразу обозначить свою территорию, как хищники в лесу. И Макс думает: ладно, Льюис [Хэмилтон] уже на спаде, Расселл, наоборот, на подъеме, будет серьезным соперником, как только машина поедет, надо заранее [сделать так], чтобы он меня боялся. Надо на него наехать, извините за выражение, чтобы он в следующий раз думал.

Расселла я не оправдываю ни в коем случае, он действительно был виноват в этом контакте, 100 процентов, просто это можно было по-разному потом отыграть. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это на будущее элемент психологической борьбы», – рассказал российский комментатор «Формулы-1».

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4 комментария

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Paninaro
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А на Окона он тоже петушился заранее, чтобы тот в будущем боялся его?
Его Окон уделал в Ф3, став в итоге чемпионом. У голландца до сих пор припекает.
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Совесть Черданцева
Любит Львович Макса оправдывать (есть такое впечатление)
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Самая быстрая булочка в мире
А на Окона он тоже петушился заранее, чтобы тот в будущем боялся его?
0
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Алексей
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А на Окона он тоже петушился заранее, чтобы тот в будущем боялся его?
Окона все не любят
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