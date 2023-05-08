Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Майами Ферстаппен, стартовавший 9-м, сумел одержать уверенную победу.

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9 комментариев

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Jurgen Klinsmann
идеальную гонку провел ферзь, думаю заслуженно получил приз.
+18
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+17
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Kemal Gul
Ответ Vishenka90
Пилот дня Хэмилтон. Ферстаппен — космовоз дня.
Хэмильтон в Бразилии 2021: "пилот дня, гений, великолепный прорыв"

Ферстаппен в Майами 2023: "фу, самовозник, читерстаппен, ньюивозка"
Логика ВО! 👍
+16
-5
+11
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Alim Alim
Всегда не нравился Макс, но блин как он прорвался с девятого а потом ещё на этих шинах ехал в темпе Чеко у которого на 20 кругов меньше в резине.
+10
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+7
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Alex Sin
Заслужил, это был твой ГП.
+7
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badaboom
Ответ Alim Alim
Всегда не нравился Макс, но блин как он прорвался с девятого а потом ещё на этих шинах ехал в темпе Чеко у которого на 20 кругов меньше в резине.
не нравился как гонщик?
даже в позапрошлом сезоне?
+2
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Simon Petrikov
а сегодня, кроме хвоста (ну и ещё двоих, может быть) - все лучшие
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