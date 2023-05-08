Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами

Пилот «Ред Булл» был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Майами Ферстаппен, стартовавший 9-м, сумел одержать уверенную победу.

«Ред Булл» порвал соперников в Майами. «Феррари» провалилась