Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Майами Ферстаппен, стартовавший 9-м, сумел одержать уверенную победу.
«Ред Булл» порвал соперников в Майами. «Феррари» провалилась
Ферстаппен в Майами 2023: "фу, самовозник, читерстаппен, ньюивозка"
Логика ВО! 👍
даже в позапрошлом сезоне?