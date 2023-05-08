«Ред Булл» сделал 4 дубля в 5 Гран-при 2023 года и выиграл 15 из 16 последних гонок

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте, его напарник финишировал вторым.

Дубль стал для команды 26-м в истории и четвертым по итогам пяти этапов сезона-2023. Гонщики «Ред Булл» стали первым и вторым в , Саудовской Аравии и . Ферстаппен также выиграл гонку в Австралии, однако Перес тогда финишировал пятым.

Чемпионы мира стали сильнейшими во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 15 побед в 16 последних Гран-при.

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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