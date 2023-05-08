«Ред Булл» сделал 4 дубля в 5 Гран-при 2023 года и выиграл 15 из 16 последних гонок

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Франции Гран-при Бразилии Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Майами на первом месте, его напарник Серхио Перес финишировал вторым.

Дубль стал для команды 26-м в истории и четвертым по итогам пяти этапов сезона-2023. Гонщики «Ред Булл» стали первым и вторым в Бахрейне, Саудовской Аравии и Азербайджане. Ферстаппен также выиграл гонку в Австралии, однако Перес тогда финишировал пятым.

Чемпионы мира стали сильнейшими во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 15 побед в 16 последних Гран-при.

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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13 комментариев

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Maxim Yarovoy
Ответ Фанат спорта01
да они сейчас уже побили. Мерс никогда не выигрывал 15гонок из 16.
Такой себе фанат спорта, с Монцы 2014 по Сильвер 2015 ровно 15 побед из 16 гонок, только Феттель на Сепанге вмешался
+11
0
+11
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Рнпрл Аари
Цифры конечно страшные, вопрос только смогут ли они рекорды Мерсов побить. Пока что РБ в своей лиге, надеюсь хоть в Имоле другие подтянутся к ним
+7
-1
+6
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Maxim Yarovoy
Ответ Maxim Yarovoy
Такой себе фанат спорта, с Монцы 2014 по Сильвер 2015 ровно 15 побед из 16 гонок, только Феттель на Сепанге вмешался
А затем с Японии 2015 по Сингапур 2016, 20 побед из 21 гонки, и здесь Макс вмешался в Испании (вернее Мерсы самоустранились). Но мы конечно удобно забудем эти дичайшие самовозы, верно? При этом никто не отрицает тотальное доминирование РБ сейчас, просто с Мерсом было еще хуже
+7
-2
+5
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Alex Sin
Надо вернуть в чамп Мерс образца 2014-16 годов и посмотреть кто кого заборет.
+3
0
+3
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Михаил Енилин
Ответ Velirpa
ну спасибо дедушке, что я не имею возможности это смотреть.
Станиславский в вк, не благодари
+4
-1
+3
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Kemal Gul
Ответ Kemal Gul
15 из 16 выигрывал в сезоне 2016, 15 подряд побед только не было. Но стоит отметить, что этому поспособствовало столкновение Хэма и Росберга на ГП Испании. Если бы не это, как раз выиграли бы 15 подряд Гран-при со старта. Да и вообще в том сезоне Мерседес выиграл 19 гонок из 21. Лютый был самовоз, ничем не уступающий нынешнему рб
Немного обсчитался. В сезоне 2016 мерседес на старте взял 14 гонок из 15, а не 15 из 16. Но если считать с сезона 2015, то мерседесы вообще взяли 20 гонок из 21. Начиная с ГП Японии сезона 2015 и заканчивая ГП Сингапура 2016, можете проверить. Только Макс вмешался в Барселоне, и то из-за столкновения Хэма и Росберга. Иначе мерс вообще выиграл бы 21 Гран-при подряд. Так что фанат спорта нагло врёт, у мерседеса были самовозы и похлеще)
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Хрен Винтов
Что-то не тянет это на радостное достижение.
Уныло...
+3
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Цифры конечно страшные, вопрос только смогут ли они рекорды Мерсов побить. Пока что РБ в своей лиге, надеюсь хоть в Имоле другие подтянутся к ним
да они сейчас уже побили.
Мерс никогда не выигрывал 15гонок из 16.
+5
-4
+1
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Kemal Gul
Ответ Фанат спорта01
да они сейчас уже побили. Мерс никогда не выигрывал 15гонок из 16.
15 из 16 выигрывал в сезоне 2016, 15 подряд побед только не было. Но стоит отметить, что этому поспособствовало столкновение Хэма и Росберга на ГП Испании. Если бы не это, как раз выиграли бы 15 подряд Гран-при со старта. Да и вообще в том сезоне Мерседес выиграл 19 гонок из 21. Лютый был самовоз, ничем не уступающий нынешнему рб
+2
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arspurs9
Ответ Maxim Yarovoy
А затем с Японии 2015 по Сингапур 2016, 20 побед из 21 гонки, и здесь Макс вмешался в Испании (вернее Мерсы самоустранились). Но мы конечно удобно забудем эти дичайшие самовозы, верно? При этом никто не отрицает тотальное доминирование РБ сейчас, просто с Мерсом было еще хуже
"Еще хуже" обусловлено тем, что пилоты того Мерседеса были просто сильнее нынешних в РБ или что?
Чем хуже?
Или тем, что тогда они хотя бы друг с другом боролись, в отличии от нынешних?
+2
-1
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Ya_Mama
Ответ Velirpa
ну спасибо дедушке, что я не имею возможности это смотреть.
Смотреть с перерывами на рекламу?
+2
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Velirpa
ну спасибо дедушке, что я не имею возможности это смотреть.
+5
-5
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
да они сейчас уже побили. Мерс никогда не выигрывал 15гонок из 16.
1) 14-15 сезоны 15 из 16, 2) 15-16 сезоны 20 из 21 гонок
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