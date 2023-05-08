«Ред Булл» сделал 4 дубля в 5 Гран-при 2023 года и выиграл 15 из 16 последних гонок
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Майами на первом месте, его напарник Серхио Перес финишировал вторым.
Дубль стал для команды 26-м в истории и четвертым по итогам пяти этапов сезона-2023. Гонщики «Ред Булл» стали первым и вторым в Бахрейне, Саудовской Аравии и Азербайджане. Ферстаппен также выиграл гонку в Австралии, однако Перес тогда финишировал пятым.
Чемпионы мира стали сильнейшими во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 15 побед в 16 последних Гран-при.
Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Уныло...
Мерс никогда не выигрывал 15гонок из 16.
Чем хуже?
Или тем, что тогда они хотя бы друг с другом боролись, в отличии от нынешних?