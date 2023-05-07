Роджер Федерер: «Надеюсь, Хэмилтон проведет прекрасную гонку»
Легенда тенниса Роджер Федерер будет болеть за Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами.
Пилот «Мерседеса» начнет гонку с 13-й позиции. Федерер также пожелал удачи напарнику Льюиса Джорджу Расселлу и отметил превосходную форму гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Это мой третий раз [на «Формуле-1»]. Я был в Абу-Даби на большой гонке c Хэмилтоном и Росбергом, потом посетил квалификацию в Барселоне в прошлом году – мне тоже очень понравилось.
Похоже, у [Ферстаппена] потрясающая машина, и он отличный гонщик. Но я все же надеюсь, что Льюис проведет прекрасную гонку и еще один прекрасный сезон. Он потрясающий, мне довелось не раз с ним встречаться.
Еще я виделся с Джорджем на Кубке Лэйвера, он приезжал ко мне в Лондон. Я ему все показывал и был хозяином, здесь же он в каком-то смысле хозяин. Желаю ему удачи, но, конечно, в данный момент Макс выступает невероятно», – заявил многократный победитель турниров большого шлема.
Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая. Старт гонки – в 22:30 по московскому времени.
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