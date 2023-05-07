Роджер Федерер: «Надеюсь, Хэмилтон проведет прекрасную гонку»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Роджер Федерер Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Легенда тенниса Роджер Федерер будет болеть за Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами.

Пилот «Мерседеса» начнет гонку с 13-й позиции. Федерер также пожелал удачи напарнику Льюиса Джорджу Расселлу и отметил превосходную форму гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Это мой третий раз [на «Формуле-1»]. Я был в Абу-Даби на большой гонке c Хэмилтоном и Росбергом, потом посетил квалификацию в Барселоне в прошлом году – мне тоже очень понравилось.

Похоже, у [Ферстаппена] потрясающая машина, и он отличный гонщик. Но я все же надеюсь, что Льюис проведет прекрасную гонку и еще один прекрасный сезон. Он потрясающий, мне довелось не раз с ним встречаться.

Еще я виделся с Джорджем на Кубке Лэйвера, он приезжал ко мне в Лондон. Я ему все показывал и был хозяином, здесь же он в каком-то смысле хозяин. Желаю ему удачи, но, конечно, в данный момент Макс выступает невероятно», – заявил многократный победитель турниров большого шлема.

Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая. Старт гонки – в 22:30 по московскому времени.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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9 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Lestyv
Вот поэтому я за Надаля. Или за Джоковича на крайняк
хэм отказался выступать в предстоящей гонке, а роджер повторно завершил карьеру, прочитав этот комментарий
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Совесть Черданцева
Провёл. Ещё как провёл!
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гилберт
Атец.
+2
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Luca di Montezemolo
Это вряд-ли. На этом корыте 7 место будет достойным результатом, если не будет сходов у конкурентов. Но можно ожидать и более низкое место и застревание в траффике, ну или более высокое если вдруг корытседесу условия подойдут, а фурам с алонсо нет. А вообще какая разница 7,8 или 10 . Тачка слишком безнадежна, и не имеет никаких сильных сторон , теперь оказывается что зироподы надо было год назад бросать, ну надо же какая неожиданность .
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Aleus Marcus
кстати, неплохую гонку провёл, но Джордж красава
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Lestyv
Ответ Kanan Jarrus
хэм отказался выступать в предстоящей гонке, а роджер повторно завершил карьеру, прочитав этот комментарий
И аватарки наши в тему)))
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