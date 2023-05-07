Роджер Федерер: «Надеюсь, Хэмилтон проведет прекрасную гонку»

Легенда тенниса Роджер Федерер будет болеть за Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами.

Пилот « » начнет гонку с 13-й позиции. Федерер также пожелал удачи напарнику Льюиса Джорджу Расселлу и отметил превосходную форму гонщика « » .

«Это мой третий раз [на «Формуле-1»]. Я был в на большой гонке c и , потом посетил квалификацию в Барселоне в прошлом году – мне тоже очень понравилось.

Похоже, у [Ферстаппена] потрясающая машина, и он отличный гонщик. Но я все же надеюсь, что Льюис проведет прекрасную гонку и еще один прекрасный сезон. Он потрясающий, мне довелось не раз с ним встречаться.

Еще я виделся с Джорджем на Кубке Лэйвера, он приезжал ко мне в Лондон. Я ему все показывал и был хозяином, здесь же он в каком-то смысле хозяин. Желаю ему удачи, но, конечно, в данный момент Макс выступает невероятно», – заявил многократный победитель турниров большого шлема.

состоится сегодня, 7 мая. Старт гонки – в 22:30 по московскому времени.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram