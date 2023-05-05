Хэмилтон выступит в радужном шлеме: «Мои мысли с людьми в Майами»

Льюис Хэмилтон выступит в радужном шлеме на Гран-при Майами.

Хэмилтон высказался о законе, запрещающим рассказывать о сексуальном просвещении и гендерной идентичности в школах Флориды.

В штате пройдет в ближайшие выходные, семикратный чемпион «Формулы-1» выступит в шлеме в цветах радуги.

«Мои мысли с людьми в Майами. Не они принимают решения, а власти, вот в чем проблема», – приводит слова пилота « » BBC.

Льюис также поделился мнением о возможном бойкоте гонки: «Решать не мне. Я слышал и читал о некоторых принятых законах. Я не согласен и не поддерживаю их».

Льюис Хэмилтон о Гран-при ЮАР: «Я обсуждал это с руководством «Ф-1». Надеюсь, что скоро вы все сами увидите»