Хэмилтон выступит в радужном шлеме: «Мои мысли с людьми в Майами»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес ЛГБТ Политика стиль Гран-при Майами шлемы Авто

Льюис Хэмилтон выступит в радужном шлеме на Гран-при Майами.

Хэмилтон высказался о законе, запрещающим рассказывать о сексуальном просвещении и гендерной идентичности в школах Флориды.

В штате пройдет Гран-при Майами в ближайшие выходные, семикратный чемпион «Формулы-1» выступит в шлеме в цветах радуги.

«Мои мысли с людьми в Майами. Не они принимают решения, а власти, вот в чем проблема», – приводит слова пилота «Мерседеса» BBC.

Льюис также поделился мнением о возможном бойкоте гонки: «Решать не мне. Я слышал и читал о некоторых принятых законах. Я не согласен и не поддерживаю их».

Льюис Хэмилтон о Гран-при ЮАР: «Я обсуждал это с руководством «Ф-1». Надеюсь, что скоро вы все сами увидите»

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HoratioH
Просто комбо у льюиса — блмщик и лгбтшник
+104
-10
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Зайнуллин
Мерзкий лицемер и популист. Самый неприятный чемп.
+79
-8
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад_нн
Ответ HoratioH
Просто комбо у льюиса — блмщик и лгбтшник
Тут поможет только одно. "Ганс, тащи огнемет".
+56
-10
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
На негров и Украину превозмогатель подзабил, теперь печётся о притеснениях амасеков.
+34
-13
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elkipalki
Какой же глупый. Чемпион мира по поддержке всех и вся. Никаких принципов, только пиар)
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ответ Адекватник
А в жовто-блакитном шлеме он выступал?
Это одно и тоже)
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Роберт Зайнуллин
Мерзкий лицемер и популист. Самый неприятный чемп.
Вы даже не представляете, насколько
Здесь он высказался о законе, запрещающем рассказывать о сексуальном просвещении и гендерной идентичности в школах Флориды

При этом, когда его племянник во время прямого эфира в инсте был в платье Эльзы из мультика, он ему сказал "че за хрень, иди переодеваться"
Сказал все верно, но становится вдвойне понятно, что его выступления по повестке и поддержке всяких подобных движух - откровенное лицемерие, просто для хайпа/образа
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
" Не они принимают решения, а власти, вот в чем проблема" Чувак, у вас в стране демократия вообще-то. Власти избираются народом и представляют его интересы. Чот не нравится? Пойдете на следующие выборы и выберете себе другую власть. У вас же самая правильная и демократичная демократия и всем странам мира нужно учиться у вас. Соберись, штоле...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Осипов
"Я не согласен и не поддерживаю их", но "за деньги - Да! за деньги - Да!"
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Нет Льюис ну это прошлый век. Действуй жёстче. Совокупись с неграм а лучше с толпой прямо на стартовой прямой(ну в знак протеста разумеется), стоя на колене. З.Ы. Каминг - Аут от энтого персонажа не за горами.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
100% что сами законы, "о которых он читал", он не читал.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
У Хэмилтона IQ ниже плинтуса!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Просто обязан бойкотировать гонку! Хватит пустого трёпа, пришло время действовать!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
baytygan
не завидую людям в Майами, обложили супостаты...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Однопоул-позишн.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ногабога
Ответ HoratioH
Просто комбо у льюиса — блмщик и лгбтшник
Лгблмщик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stradivari13
полукровка не хочет пол сменить что бы поддержать трансов?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Retard2018
Видимо Майами самое страшное место для ЛГБТ-представителей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варюжки Булыкина
не люди принимают решения, а власти. даже интересно, почему так)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Мурадов
Ответ Влад_нн
Тут поможет только одно. "Ганс, тащи огнемет".
😁😁😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лебедев
Ответ Азамат011989
Как же так?! В Майами, в одном из богатейших городов США, где круглый год солнце, красивые мулатки, небоскребы с пальмами и все миллионеры, все решают власти а не народ? Как страшно жить Льюис)) А вообще, если серьезно, все идет к распаду США. И я этому очень рад. Жду от местный либероты минусов и советов больше не смотреть соловьева))
надо не развала США ждать, а свою сирану нормальную строить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LokoDynamo
Популисткий и д и о т. этот мир давно сошел с ума
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
О, в Майами, прямо, как у нас)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
александр модов
Какой же флюгер))) Лишь бы пиариться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
А что он его снимал разве, права лгбт это ведь главная проблема человечества, вдруг их кто обидит, дискриминирует, других проблем нет в мире. Что там за закон я не знаю, поэтому не буду обсуждать правильно или не правильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий