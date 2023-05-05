Хэмилтон выступит в радужном шлеме: «Мои мысли с людьми в Майами»
Льюис Хэмилтон выступит в радужном шлеме на Гран-при Майами.
Хэмилтон высказался о законе, запрещающим рассказывать о сексуальном просвещении и гендерной идентичности в школах Флориды.
В штате пройдет Гран-при Майами в ближайшие выходные, семикратный чемпион «Формулы-1» выступит в шлеме в цветах радуги.
«Мои мысли с людьми в Майами. Не они принимают решения, а власти, вот в чем проблема», – приводит слова пилота «Мерседеса» BBC.
Льюис также поделился мнением о возможном бойкоте гонки: «Решать не мне. Я слышал и читал о некоторых принятых законах. Я не согласен и не поддерживаю их».
Льюис Хэмилтон о Гран-при ЮАР: «Я обсуждал это с руководством «Ф-1». Надеюсь, что скоро вы все сами увидите»
Здесь он высказался о законе, запрещающем рассказывать о сексуальном просвещении и гендерной идентичности в школах Флориды
При этом, когда его племянник во время прямого эфира в инсте был в платье Эльзы из мультика, он ему сказал "че за хрень, иди переодеваться"
Сказал все верно, но становится вдвойне понятно, что его выступления по повестке и поддержке всяких подобных движух - откровенное лицемерие, просто для хайпа/образа