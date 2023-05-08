Алонсо – лучший гонщик Гран-при Майами, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 15-й по версии The Race

Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам .

Первое место в рейтинге занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим. Подиум стал для испанца четвертым в пяти гонках 2023 года. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прорвался к победе с девятой позиции, но его выступление оценили ниже, а третьим в списке стал гонщик « » Джордж Расселл.

Шарль Леклер из «Феррари», попавший в аварии в практике и квалификации, стал 15-м.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Майами (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Шарль Леклер («Феррари»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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