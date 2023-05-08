Алонсо – лучший гонщик Гран-при Майами, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 15-й по версии The Race

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Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Майами.

Первое место в рейтинге занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим. Подиум стал для испанца четвертым в пяти гонках 2023 года. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прорвался к победе с девятой позиции, но его выступление оценили ниже, а третьим в списке стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Шарль Леклер из «Феррари», попавший в аварии в практике и квалификации, стал 15-м.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Майами (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Серхио Перес («Ред Булл»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Карлос Сайнс («Феррари»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Юки Цунода («Альфа Таури»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Ландо Норрис («Макларен»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Шарль Леклер («Феррари»)
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Ник де Врис («Альфа Таури»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

9 комментариев

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Aleus Marcus
Ответ Arseniy&LH
что перец делает на 4 месте
всё ещё пытается догнать Макса
+19
0
+19
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Arseniy&LH
что перец делает на 4 месте
+8
0
+8
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Grigpar
Сайнс 6-й? :)

- не очень то квала.
- +5 сек. на пите.
- ошибка с слипстриме с Алонсо, видимо с выездом за пределы трассы, в итоге повторный обгон на Окона и потеря места Расселу.
+6
0
+6
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Grigpar
Ответ Mortimer1
Сайнс должен быть как минимум выше мерседесов
Да ну не скажи. Те квалу запороли, но гонку провели чистую, оба пилота.
+4
0
+4
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pan_admiral
Я конечно понимаю что зачетка работает на тебя, когда тебе за 40, но Макса и Ала я бы поменял местами.
+4
-2
+2
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grag68
Первую тройку можно тасовать у кого какие предпочтения, я бы Рассела поставил на первое место. Ну и мага должен быть повыше
+1
0
+1
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Vladimir RA108
Какого лешего Сайнс выше Магнуссена?
0
0
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