Гельмут Марко ответил Вольффу: «Когда вы два года подряд проваливаетесь с конструкцией болида, вам лучше заняться этим»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что его удивляют заявления босса «Мерседеса» Тото Вольффа и недовольство текущим преимуществом «Ред Булл».

Марко считает, что в эру доминирования «Мерседеса» преимущество немецкой команды было более значительным, и что сейчас соперникам лучше подумать о том, как сделать свою машину быстрее, а не возмущаться:

«Поразительно, что в «Мерседесе» чем-то недовольны. В течение многих лет на их стороне было огромное преимущество по мощности двигателя – и их отрыв был намного больше, чем то, что сейчас есть у нас. Когда вы два года подряд проваливаетесь с конструкцией болида, вам лучше заняться этим».

Также Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами:

«Макс доволен настройками болида. Он чувствует себя комфортно, а когда это так, проявляются все его лучшие качества и умения. Что касается Чеко, то он по-прежнему может прибавить в некоторых областях».

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря

12 комментариев

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Scorpio
ну а че, дохтур прав)
+20
-1
+19
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Рнпрл Аари
Ответ _Greg Moore
РБ начинали жаловаться так же очень рано. Только сначала они жаловались и атаковали Рено, которые им движки поставляли
В том то и дело, они жаловались на причину своих проблем а не на соперников
+20
-4
+16
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Jurgen Klinsmann
бойцам юфс стоит поучиться трештоку у ф1. ))
+9
0
+9
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Рнпрл Аари
РБ жаловались когда Мерс доминировал, Мерсы жалуются когда РБ доминируют, круговорот, только что то Мерсы рано начали жаловаться
+11
-3
+8
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_Greg Moore
Ответ Рнпрл Аари
РБ жаловались когда Мерс доминировал, Мерсы жалуются когда РБ доминируют, круговорот, только что то Мерсы рано начали жаловаться
РБ начинали жаловаться так же очень рано. Только сначала они жаловались и атаковали Рено, которые им движки поставляли
+7
-4
+3
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Никита Нефедов
Ответ Рнпрл Аари
не припомню чтобы они настолько жаловались в первые сезоны побед Мерсов
Мерсы так поднывают, потому что время уходит, и Люся может не получить 8 титул и не стать "самым великим" чемпионом
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0
+2
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irs118return
дед знает свое дело и чертей по именам)
+3
-2
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
РБ с 2014 начали жаловаться и угрожать уходом из Ф1, если регламент не изменят.
не припомню чтобы они настолько жаловались в первые сезоны побед Мерсов
+2
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Lestyv
Раунд!
+1
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0
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alex1382
Ответ 5hxrb7mywu
Дед угомонись а то поможем отдать пас Марадоне😂
а ты грозный
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0
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