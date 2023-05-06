Гельмут Марко ответил Вольффу: «Когда вы два года подряд проваливаетесь с конструкцией болида, вам лучше заняться этим»

Советник « » заявил, что его удивляют заявления босса « » и недовольство текущим преимуществом «Ред Булл».

Марко считает, что в эру доминирования «Мерседеса» преимущество немецкой команды было более значительным, и что сейчас соперникам лучше подумать о том, как сделать свою машину быстрее, а не возмущаться:

«Поразительно, что в «Мерседесе» чем-то недовольны. В течение многих лет на их стороне было огромное преимущество по мощности двигателя – и их отрыв был намного больше, чем то, что сейчас есть у нас. Когда вы два года подряд проваливаетесь с конструкцией болида, вам лучше заняться этим».

Также Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами:

« доволен настройками болида. Он чувствует себя комфортно, а когда это так, проявляются все его лучшие качества и умения. Что касается Чеко, то он по-прежнему может прибавить в некоторых областях».

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря