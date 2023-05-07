Леклер вылетел в барьеры, квалификацию к Гран-при Майами завершили красными флагами

Гонщик « » закончил заключительную попытку в квалификации к Гран-при Майами в барьерах.

Леклер во второй раз за уик-энд потерял машину и вылетел с трассы. Сессию остановили красными флагами и не стали возобновлять из-за отсутствия времени для прохождения круга выезда.

Монегаск стал седьмым по итогам квалификации, в то время как лидер чемпионата из « » не показал времени и остался на девятой строчке.

Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й

Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

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