Леклер вылетел в барьеры, квалификацию к Гран-при Майами завершили красными флагами

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер закончил заключительную попытку в квалификации к Гран-при Майами в барьерах.

Леклер во второй раз за уик-энд потерял машину и вылетел с трассы. Сессию остановили красными флагами и не стали возобновлять из-за отсутствия времени для прохождения круга выезда.

Монегаск стал седьмым по итогам квалификации, в то время как лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не показал времени и остался на девятой строчке.

Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й

Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gronk22
Леклер в своём стиле
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Fun
епта, расскажите что-нибудь еще про невероятный скилл Эклера. Да, он быстрый. Только он опять в стене. Самый стабильный пилот, стабильно каждую шестую гонку он улетает в стену.
+28
-12
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
этап без проверки барьеров на прочность, считается несостоявшийся у Леклера.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Kovalchuk
Ответ Михаил Надменный
Ну на одному круге потенциал есть и был,если бы не крашнулся. В гонки с РБ все равно делать нечего,так что к чему такие риски и пилотирование на приделе - непонятно
Если в гонке делать нечего, то и риск понятен. Котеночек квалифайер, любит трофеи в субботу получать. Он даже за вице-чемпионство не борется, риск полностью оправдан.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Fun
Ответ Фридрих Свинько
Это не гонка
ииии? типа квала ничего не решает? он даже на практике умудрился вылететь, это смех
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Fun
поднять щиты, фанаты котеночка расчехлили минуса. Такими темпами эклер опять донному сосаинсу сольет, это будет полнейший позор джунглей
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Потапенко
Шанс для Фернандо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Кто не рискует тот не пьет. Лучше рисковать чем быть доезжалой как Сайнс, имхо. Недалеко в принципе расположился, легко обойдется Кевина и Гасли, Рассела возможно тоже. А там зная темп Карлито не сомневаюсь что догонит и обгонит и его тоже
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
перезу снова повезло, завтра хорошие шансы на победу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman
Ответ ffmp
Кто не рискует тот не пьет. Лучше рисковать чем быть доезжалой как Сайнс, имхо. Недалеко в принципе расположился, легко обойдется Кевина и Гасли, Рассела возможно тоже. А там зная темп Карлито не сомневаюсь что догонит и обгонит и его тоже
Приедет пятым за спиной у сайнса, чисто доезжалово будет. Если конечно опять не разложиться
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женёк Кропухинский
Ответ Velirpa
Леклер квалу не может проехать
Леклер не может квалу проехать, а ты каммент без дизов написать, как так, не понимаю)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Надменный
Ну на одному круге потенциал есть и был,если бы не крашнулся. В гонки с РБ все равно делать нечего,так что к чему такие риски и пилотирование на приделе - непонятно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
Всё очень просто, чтобы хоть что-то зацепить, Шарлю приходится вытаскивать из болида больше чем он может. Карлос не парится и просто ездит на то что дает ему болид. Шарль прыгает выше потенциала болида, а у этого болида самая худшая работа с шинами. Результат очевиден. Поул стена поул стена поул стена.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Поторопился Шарль, сначала надо было промежуточный поул взять
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фридрих Свинько
Ответ Be_Fun
епта, расскажите что-нибудь еще про невероятный скилл Эклера. Да, он быстрый. Только он опять в стене. Самый стабильный пилот, стабильно каждую шестую гонку он улетает в стену.
Это не гонка
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
motolenec
Ответ Be_Fun
епта, расскажите что-нибудь еще про невероятный скилл Эклера. Да, он быстрый. Только он опять в стене. Самый стабильный пилот, стабильно каждую шестую гонку он улетает в стену.
ты чей будешь?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imeka21
Спасибо за интригу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Леклер мог спасти машину после "вокруг света", но ударил по тормозам и получил "благодарности" от механиков. Всю ночь они будут "отдыхать".. =))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Project2000
Стоит только подумать, что Шарль изменился, прибавил и вышел новый для себя уровень, как он снова допускает ошибку пилотирования...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Шарль, спасибо за интересную стартовую расстановку, но ей-богу... Сколько можно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berbatov09
Ответ Be_Fun
ииии? типа квала ничего не решает? он даже на практике умудрился вылететь, это смех
В практике вылетать как раз ничего такого, поиски пределов и прочее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Endlessrace
Ответ Be_Fun
епта, расскажите что-нибудь еще про невероятный скилл Эклера. Да, он быстрый. Только он опять в стене. Самый стабильный пилот, стабильно каждую шестую гонку он улетает в стену.
Леклер пытается ехать на пределе возможностей,отсюда и столько ошибок.Это вполне естественный процесс для любого быстрого гонщика, поэтому не вижу смысла обвинять его в ошибках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женёк Кропухинский
Ответ Фанат спорта01
зачем вообще рисковать? Даже если возмешь поул тебя обьедут в гонке, приезжай спокойно 3-м и всё.
Какой же ты душный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Похоже его порывом ветра крутануло в момент наименьшего соприкосновения болида с покрытием.
Или чего рассыпано на трасе было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ Михаил Надменный
Ну на одному круге потенциал есть и был,если бы не крашнулся. В гонки с РБ все равно делать нечего,так что к чему такие риски и пилотирование на приделе - непонятно
Я думаю, что пилотирование на пределе - привычка и характеристика данного гонщика. То есть вне зависимости от обстоятельств он пилотирует на пределе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий