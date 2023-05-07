Леклер вылетел в барьеры, квалификацию к Гран-при Майами завершили красными флагами
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер закончил заключительную попытку в квалификации к Гран-при Майами в барьерах.
Леклер во второй раз за уик-энд потерял машину и вылетел с трассы. Сессию остановили красными флагами и не стали возобновлять из-за отсутствия времени для прохождения круга выезда.
Монегаск стал седьмым по итогам квалификации, в то время как лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не показал времени и остался на девятой строчке.
Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й
Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Или чего рассыпано на трасе было.