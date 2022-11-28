Риккардо в «Ред Булл», Ферстаппен – чемпион «Ф-1» по заработку, титул команды Хэмилтона в битве с коллективом Росберга и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Риккардо вернулся в «Ред Булл»: Даниэль будет третьим пилотом команды в 2023 году.

2. Продолжается сага с уходом Бинотто из «Феррари»: пресса сообщает, что Маттиа принял такое решение из-за недостатка доверия, а временным руководителем Скудерии может стать исполнительный директор Винья. Утверждается, что боссы заинтересованы в замене Бинотто, поскольку стремятся удержать в команде Леклера.

«Феррари» пока не подтвердила слухи.

3. В Абу-Даби состоялись шинные тесты «Ф-1» и тесты молодых гонщиков. Первые три времени показала «Феррари», Шварцман лишь немного проиграл Сайнсу и Леклеру и признал, что заметно прибавил.

Алонсо дебютировал за рулем «Астон Мартин» без спонсорских наклеек, Гасли выступил за «Альпин», Пиастри – за «Макларен», Хюлькенберг – за «Хаас».

4. Ферстаппен – самый высокооплачиваемый пилот «Ф-1» по версии Forbes. Макс обогнал Хэмилтона благодаря бонусам, его напарник Перес заработал за 2022 год больше Леклера.

5. «Феррари» может наложить вето на признание «Ред Булл» новым мотористом в 2026-м.

6. «Уильямс» официально объявил о контракте с Сэрджантом, известны все составы команд на 2023 год.

7. Мазепин рассчитывает на возвращение в «Ф-1», а в 2023-м будет выступать «в новой для себя дисциплине». Также Никита «поделился словами мудрости» с уходящими из серии Феттелем, Риккардо, Латифи и Шумахером.

8. Ферстаппен продолжит выступать под №1.

9. Двойной обгон Хэмилтона номинирован на автоспортивный момент года от «Ф-1».

10. Количество обгонов в «Ф-1» за год выросло на 30 процентов – расчетами поделилась «Пирелли».

Другие серии

1. Команда Хэмилтона выиграла титул Extreme E, на последнем этапе опередив коллектив Росберга – чемпионов 2021 года.

2. Артур Леклер дебютирует в «Формуле-2» в 2023-м. Пуршер останется в чемпионате, вероятнее всего. Тео вел переговоры о переходе в «Супер-Формулу». Энцо Фиттипальди перенес операцию на мозге до сезона-2022.

3. Сериал о возвращении Марка Маркеса в MotoGP после травмы и четырех операций выйдет на Amazon в феврале 2023 года.

Яркие цитаты

Руководитель «Астон Мартин»: «Феттель пришел на технический разбор после гонки. Многие пилоты не стали бы это делать»

Виталий Петров: «Шумахер сошел не без моего участия, я сказал ему – да не парься, Михаэль»

Нико Росберг: «Ферстаппен – уже один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1»

Маттиа Бинотто: «Объявить Феттелю о разрыве с «Феррари» – самая трудная задача в моей карьере, возможно. Но сложности делают тебя сильнее»

Тимо Глок: «Штайнер не смог обеспечить Шумахеру должную поддержку – руководители других команд в такой ситуации справились бы лучше»

Флавио Бриаторе: «Алонсо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет проблем в «Астон Мартин»

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