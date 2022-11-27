Боссы «Феррари» хотят заменить Бинотто с целью удержать Леклера в будущем (Gazzetta Sportiva)

Решение боссов «Феррари» расстаться с в том числе может быть направлено на то, чтобы постараться удержать .

Согласно информации миланского издания Gazzetta Sportiva, Леклер был бы не против потенциального перехода в «Мерседес» в будущем, когда свою карьеру завершит Льюис Хэмилтон. В то время как текущее соглашение Леклера с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.

Назначение руководителем «Феррари» было бы позитивно встречено в окружении Леклера. Сам гонщик также уже имеет опыт работы с Вассером. По мнению журналистов издания, Вассер способен выстроить в «Феррари» структуру с четкой иерархией, чего и хочет Леклер.

При этом отмечается, что несмотря на роль лидера кажется крайне маловероятным, что президент «Феррари» Джон Элканн и люди, принимающие решения, в данной ситуации будут советоваться с Леклером.

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