Пуршер останется в «Ф-2», вероятнее всего. Тео вел переговоры о переходе в «Супер-Формулу»

Юниор Тео Пуршер близок к тому, чтобы провести третий сезон в «Формуле-2».

Пуршер заявлял, что завершит выступления в «Ф-2». Тео вел переговоры с командой «Супер-Формулы» и планировал провести тесты в конце 2022 года. Предполагалось, что француз заменит в «Кондо» Сашу Фенестраза, который станет пилотом .

Как сообщает Autosport, сделка застопорилась, тесты, по всей видимости, не состоятся. Вероятнее всего, Пуршер останется в «Ф-2» в составе «АРТ».

Тео занял второе место в чемпионате в 2022 году, уступив лишь .

Тео Пуршер: «Сезон-2022 – последний для меня в «Формуле-2»

Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лоусон в 2023 году будет выступать в японской «Супер-Формуле»