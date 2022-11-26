Двойной обгон Хэмилтона номинирован на автоспортивный момент года от «Ф-1»

Теги Гран-при Великобритании ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл чемпионат мира по ралли Формула-1 Мерседес Серхио Перес WEC Формула E Шарль Леклер Авто

Международная автомобильная федерация объявила номинантов на приз «Момент года ФИА».

«Формулу-1» представил двойной обгон Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. Пилот «Мерседеса» воспользовался борьбой Шарля Леклера («Феррари») и Серхио Переса («Ред Булл») и проскочил на второе место. Впоследствии Льюис уступил Серхио вторую строчку по итогам гонки, Шарль финишировал четвертым.

Всего на награду претендуют события из 11 гоночных категорий, в том числе «Формулы E», WEC и чемпионата мира по ралли. Другие потенциальные моменты года можно посмотреть здесь.

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

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