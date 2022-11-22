Нико Росберг: «Ферстаппен – уже один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1»

считает, что вошел в число лучших гонщиков в истории «Формулы-1».

«Он невероятный гонщик. Даже сейчас можно с легкостью говорить, что он будет одним из лучших за всю историю – достаточно взглянуть на его текущую статистику.

Он двукратный чемпион мира, а побед у него уже больше, чем у Фернандо Алонсо. Он уже один из лучших, и, на мой взгляд, у него все еще впереди.

В течение следующих десяти лет он это подтвердит. Его пилотажные навыки феноменальные, и здорово, что мы можем все это видеть.

Нужно также помнить, что с начала сезона его болид не превосходил по скорости конкурентов – быстрейшей машиной была «Феррари», и, тем не менее, Макс одержал невероятные 15 побед за год и полностью уничтожил соперников.

Посмотрите на заработанные очки – он набрал на 146 зачетных баллов больше, чем кто-либо еще, это просто невероятно. Нынешний сезон стал одним из лучших с точки зрения гоночных выступлений», – заявил Росберг.

«Ред Булл» выиграл 16 Гран-при, болид 2022-го войдет в историю самых успешных. Есть три причины: днище, подвеска и развитие мелких деталей