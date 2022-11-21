Артур Леклер дебютирует в «Формуле-2» в 2023-м

В 2023 году проведет свой первый сезон в «Формуле-2» за .

Брат пилота и юниор Академии Скудерии также примет участие в тестах «Ф-2» на трассе «Яс-Марина», которые пройдут 23-25 ноября.

Артур провел два года в «Формуле-3» в составе «Премы». В 2022-м он одержал одну победу и стал шестым в общем зачете.

Сэрджант заработал суперлицензию и станет пилотом «Уильямса» в «Ф-1» в 2023 году

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