Extreme E. Команда Хэмилтона выиграла чемпионат

Команда Льюиса Хэмилтона X44 в серии электровнедорожников в составе и Кристины Гутьеррес выиграла чемпионский титул на последнем этапе первенства в Уругвае.

На старте этапа фаворитами считались действующие чемпионы из команды Нико Росберга, опережавшие ближайших преследователей на 17 очков, однако Микаэла Алин-Коттулински перевернула машину в квалификации, а затем попала в инцидент в гонке на выбывание.

Команде X44 требовалось занять третье место на этапе, чтобы выиграть титул, однако в решающей гонке Леб откатился на четвертое место, а заменившая его Гутьеррес так и не дотянулась до спасительного места всего две секунды.

И все же после 7-секундного штрафа команде «Андретти» Леб и Гутьеррес переместились на третью строчку в протоколе и стали чемпионами.