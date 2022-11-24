Энцо Фиттипальди перенес операцию на мозге перед сезоном-2022 «Формулы-2»

Энцо Фиттипальди испытывал серьезные проблемы перед стартом сезона-2022 «Формулы-2», по итогам которого заработал место в программе «Ред Булл».

Фиттипальди попал в аварию во время гонки «Ф-2» в Саудовской Аравии в 2021-м, из-за чего пропустил финальный этап. Энцо раздробил пяточную кость, также ему потребовалась операция на мозге, однако бразилец успел восстановиться к началу сезона-2022. В этом году Фиттипальди завоевал шесть подиумов и занял восьмое место в чемпионате, хотя до последнего этапа претендовал на место в топ-3.

Об проблемах Энцо со здоровьем рассказал его брат – резервный пилот .

«Он попал в большую аварию в прошлом году, раздробил пятку. Многие не знают, но когда он улетел домой, у него случилось внутримозговое кровоизлияние. Оно было очень серьезным, так что пришлось делать операцию на мозге и все такое.

Мы считали, что он не сможет вернуться к началу сезона. Потом он поправился, но ситуация была на грани. Когда он вернулся, кость восстановилась не полностью, и в первых двух гонках у него возникали проблемы. Но затем он провел мегасезон: шесть подиумов, боролся за топ-3 в чемпионате здесь (в Абу-Даби).

Не получилось, но они все равно выступили довольно здорово. Я очень счастлив за него – рад, что он подписал контракт с «Ред Булл». Я знаю, насколько хорош Энцо и, конечно, мечтаю, что он тоже поедет в «Ф-1», – сообщил Пьетро.

Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»