Никита Мазепин: «Буду выступать в новой для себя дисциплине в 2023-м, вне России. Цель – вернуться в «Ф-1»

Никита Мазепин намерен вернуться в «Формулу-1».

Бывший пилот покинул команду перед стартом сезона-2022.

«Желание есть, безусловно, продолжать выступать в автоспорте. Моя цель – это вернуться в «Формулу-1», я буду работать в этом направлении», – сообщил Никита.

Гонщик присоединится к новой серии в 2023-м:

«Я считаю, что у меня есть определенная социальная миссия, которой я занимаюсь (вероятно, имеется в виду фонд «Мы выступаем как один» – Sports.ru), и мне это приносит большое удовольствие. Помимо этого, я буду выступать в следующем году в новой для себя дисциплине, вне нашей страны, но пока подписей нет на руках, я не могу вам об этом сказать».

Также Мазепин отметил, что «не видит себя профессиональным раллистом», несмотря на победу по итогам ралли-рейда «Шелковый путь».

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